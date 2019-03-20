محافظ القاهرة: المرأة المصرية سر قوة الوطن

أثنى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على دور المرأة في ترسيخ مجتمع ناضج واعٍ، مشيرا إلى أنها تعد بحق سر قوة الوطن.



وأوضح المحافظ أن اهتماما من الدولة المصرية بهذا الدور العظيم، لم يقتصر فقط على تعزيز حقوق المرأة السياسية، والتمتع بحق الترشح والانتخاب، بل امتد إلى ضرورة مشاركة المرأة وتمثيلها في جميع كيانات المجتمع، باعتبارها ركيزة وشريكا أساسيا فى نهضة المجتمع من أجل تقدم وطننا الغالى.



جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتكريم الأمهات المثاليات عن المحافظة، بحضور "عبد العال" ونوابه، وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام.