نبيل الحلفاوي يرد على متابع اتهمه بإهانة بنها

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، بعد اتهام الأخير له بإهانة بنها.



وقال "المتابع" ‏لو سمحت يا قبطان بلاش مصطلح بيعمل من بنها لانه المقصود به إهانة لمدينة بنها دا غير أن القصة مفهومة غلط والمعنى الحقيقي للمصطلح ان وجه بحري كله كان بيعمل نفسه من بنها عشان ما يدفعش زيادة على تذكرة القطار لان بنها أول محطة توقف بعد القاهرة وسعر التذكرة قليل".



ورد الحلفاوى، قائلا: "‏‎طب ماانت عارف أهه معنى التعبير ده.. وإن مافيهوش إهانة لبنها.. بل لمن يكذب مدعيا ذلك واطمئن اكتشفت أن هذا المعنى مفهوم لدى الكثيرين.

