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المهن الحرة: الحصيلة الضريبية تمثل 85% من موازنة الدولة.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:27 م
ايرادات الموازنة
ايرادات الموازنة
محمد القاضي
قال سيد طه، رئيس مأمورية كبار ممولي المهن الحرة بمصلحة الضرائب، إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا متوقف حاليا على الممولين، معقبا أن التقديم الإلكترونى يأتى بهدف تسهيل الإجراءات.

وأشار "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 85% من موازنة الدولة، موضحا أن مركز الضرائب الجديد يهدف إلي سرعة وإنجاز الملفات الضريبية لفئة كبار الفنانين والأطباء ومن أجل ألا تتأخر الحصيلة الضريبية عن موازنة الدولة.

وأوضح رئيس مأمورية كبار ممولي المهن الحرة بمصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب المصرية لا تملك سلطة إصدار قرار بإنشاء مركز لضرائب المهن الحرة يضم 1561 ملفا لكبار الفنانين والأطباء، لافتا إلي أن الثقافة الضريبية لدى المواطن المصري مازالت ضعيفة.

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