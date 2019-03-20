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ديني

الجفري لـ مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي: خاطبوا المرأة باحترام

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:31 م
صدى البلد
محمود ضاحي
نشر الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات منشورا حول الآداب النبوية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية تحت عنوان تقدير المرأة.

ووجه الجفري ، رسالة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية قائلا: خاطب المرأة باحترام إن كنت حقا من الرجال،(اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا). صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) مسند أحمد.

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.

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