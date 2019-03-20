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أخبار البلد

سفير نيوزيلندا يقدم التعزية إلى المفتي في ضحايا حادث كرايست تشيرش الإرهابي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:39 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
أ ش أ
قدم سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس، التعزية إلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، في ضحايا حادث مسجدي مدينة "كرايست تشيرش" الإرهابي، الذي وقع الجمعة الماضية.

وقال السفير النيوزيلندي، أثناء استقبال مفتي الجمهورية له اليوم الأربعاء، بدار الإفتاء المصرية، إنه جاء نيابة عن رئيس وزراء نيوزيلندا والشعب النيوزيلندي لتقديم خالص العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، مؤكدًا رفض نيوزيلندا لهذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم المجتمعي.

وأكد السفير أن المسلمين في نيوزيلندا جزء مهم من النسيج المجتمعي هناك، وأن بلاده تضم 200 عرْق و160 لغة يحظى أصحابها جميعهم بالاحترام والرعاية، وأن احترام التعددية من أكثر السمات التي تتسم بها بلاده.

واستعرض السفير النيوزيلندي الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده منذ وقوع الحادث، وأشار إلى أن حماية المواطنين كافة تأتي على رأس أولويات الحكومة، وأنهم حريصون على أن يشعر المسلمون هناك بالأمان والاستقرار.

وأعرب مفتي الجمهورية عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أن هذا الحادث الإرهابي الأليم يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن إلصاق التطرف والإرهاب بدين ما أمر خاطئ تمامًا.

وشدد المفتي على ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي على كافة المستويات من أجل مواجهة هذا الفكر المتطرف والجرائم الإرهابية التي تنبذها كافة الأديان وترفضها الفطرة الإنسانية السليمة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة النيوزيلندية بعثت برسائل إيجابية للمجتمعات المسلمة تدل على الجدية في رفض التطرف والإرهاب والحرص على تماسك المجتمع النيوزيلندي.

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