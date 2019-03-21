برلمانية: مشروع قانون المشروعات الصغيرة يحفز الشباب على العمل

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير في تحفيز الشباب على العمل.





وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا المشروع طال انتظاره، وخروجه في أقرب وقت أمر مهم لضمان مناقشة باقي القوانين الأخرى، لافتة إلى أن تطبيقه على أرض الواقع في غاية الأهمية، فهو يحقق فكرة ريادة الأعمال، فضلًا عن إضافة محفزات قوية لدفع الشباب على العمل.





وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بالبرلمان، أن المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد القومي للدولة في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن ننتظر قدومه إلى مجلس النواب لمناقشته.



