ياسمين عبد العزيز .. أزمات لا تنتهي .. من محمد سعد إلى نجلة هشام سليم وحتى تامر حسني

على الرغم من مرور شهور قليلة على طلاق ياسمين عبد العزبز من رجل الأعمال محمد حلاوة، إلا أنها لا تهدأ فى إثارة المشاكل والجدل حولها، حيث بدأت فى نشر صور لها مع بعض النجوم أخرها أحمد العوضى ليخرج عديد من التكهنات حول زواجها مرة ثانية، ولكنها لا تنفى أو تؤكد الخبر، وكأنها مرحبة بما يثير حولها من أقاويل كثيرة، وهو ما دفع الكثير لاطلاق لقب عليها وهو "فنانة غاوية مشاكل".



ونرصد بعض الأزمات التى كانت بطلتها ياسمين عبد العزيز داخل الوسط الفنى.



مشاجرة مع ابنة هشام سليم :

نشبت خلافات قوية بين ياسمين عبدالعزيز وابنة هشام سليم، وصلت إلى حد تبادل الضرب والشتم والإهانات، حيث كانت تستمع يوميا ياسمين لصوت حفل صاخب بـ"الشالية" المجاور لها، فخرجت للشكوى لكن حسب روايتها ضربتها ابنة الفنان هشام سليم في وجهها ووجهت لها السباب والشتائم.



ومن جهته قال سليم إن رواية ياسمين غير صحيحة، وأن هي من بادرت بالاعتداء على ابنته، حيث استجابت إحدى بناته لطلبها وخفضت الصوت وانشغلت الأخرى بالحديث بالمحمول فظنت ياسمين أنها تصورها فاعتدت عليها بالضرب، فردت الأخيرة وساعدتها شقيقتها، فيما حكم القضاء لصالح ياسمين بحبس ابنة سليم 3 أشهر، قبل أن يتم التصالح بينهما والتنازل عن القضية.



مع محمد سعد :

ونشب خلاف بينها والفنان محمد سعد خلال مشاركتها له فى فيلم "كركر"، حيث قالت "ياسمين" عقب عرضه إنها ندمت على المشاركة فيه، وأن بطل الفيلم تعمد حذف معظم مشاهدها لتظهر بشكل غير لائق بها على شاشة السينما، فأسقطت تلك التجربة من حساباتها وتاريخها الفني، من جانبه رفض "سعد" التعليق على تلك التصريحات سواء بالسلب أو الإيجاب، وكان ذلك في العام 2007.



مع تامر حسنى :

كان مقرر أن تشارك ياسمين عبدالعزيز فى مسلسل "على رأي المثل" مع الفنان تامر حسني، لكن الأخير انسحب، وتوقف العمل تماما، بعد أن علم بأن أجر ياسمين عبدالعزيز أكبر من أجره، بالإضافة إلى خلافات على ترتيب الأسماء على "التتر"، بالإضافة إلى أن "ياسمين" ستكون الشخصية النسائية المحورية فى المسلسل وهو مجرد مكمل للدور الذى ستؤديه، وتضامن مع "تامر" المخرج محمد سامى، بينما المؤلفان خالد جلال وأيمن بهجت قمر كانا فى صف ياسمين، وظلت الخلافات قرابة العام حتى حاول أحمد السقا الصلح بينهما.



ياسمين وريهام :

شنت ياسمين عبد العزيز هجوما كاسحا على ريهام حجاج بعد إعلان الأخيرة زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة وبعد طلاق ياسمين عبد العزيز منه وهو الأمر الذى اعتبرته ياسمين نوعا من "خطف الرجال" على الرغم أن جاء زواجه من ريهام بعد طلاقها منه والمدهش فى الامر أيضا أنها تناست موقفها الأول حيث كانت الزوجة الثانية لمحمد حلاوة وتعرضت الى هجوم كاسح بسبب خطفها محمد حلاوة من زوجته الاولى وكان له منها 4 أبناء.