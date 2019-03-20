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مرأة

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:01 م
بالورد الملون ليلي
بالورد الملون ليلي علوي تبهر متابعيها
هاجر هانئ
نشرت الفنانة ليلى علوي صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك خلال إفتتاح حفل تتويج ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة الذي يقام في مصر للمرة الخامسة على التوالي.

أبهرت ليلي متابعيها بإطلالة ساحرة من اختيار الاستايلست يمني مصطفي، حيث ارتدت فستانا أسود جذابا مزين بالورد الملون وحمل التصميم توقيع علامة PRONOVIAS.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي علي تسريحة شعر من صالون مصفف الشعر محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل شمس السرجاني ماكياج رائعا أبرز جمال ملامحها.
بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور
بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور
بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

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بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

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