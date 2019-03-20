أحمد موسى يشكر عبد العال.. ويؤكد: ما أثير حول التعديلات الدستورية أكاذيب

وجه الإعلامي أحمد موسى ، الشكر إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتلقيه دعوة لحضور الحوار المجتمعي من أجل تعديل الدستور .



وأضاف " موسي "، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، ان المعلومات التي تم ترويجها خلال الفترة المقبلة كانت أكاذيب من أجل ترويج الشائعات، معلقا : كل ما أثير سابقا عن التعديلات الدستورية أكاذيب".



وتابع :" كانت هناك عملية تزييف للوعي من قبل قنوات الجماعة الإرهابية بشأن تعديل الدستور"، مضيفا أنه منذ عام 2014 والشعب المصري يطالب بتعديل الدستور ، موضحا أنه قام بمناقشة رغبة الشعب في تعديل الدستور خلال عام 2017

