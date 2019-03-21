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محافظات

طبيبتان ومحام.. قصة كفاح الحاجة سهير الأم المثالية بالقاهرة ..فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال - عدسة / اشرف العمدة
سردت الحاجة سهير عبد الرحمن، إحدى الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة، قصة نجاحها وكفاحها مع أولادها.

وقالت "عبد الرحمن"، لـ"صدى البلد"، إن زوجها تُوفي في سن 32 سنة، وترك لها 3 أولاد في سن 7 سنوات، و9 سنوات، و10 سنوات، وكان عمرها حينها 30 سنة.

وأضافت أنها كافحت مع أولادها في التعليم والتربية حتى أصبح أحمد فاضل محاميًا بالنقض، وإيناس فاضل دكتورة، بينما توفيت الابنة الثالثة في المرحلة الإعدادية.

وأوضحت أن أجمل ثمرة قطفتها هي رؤية أولادها في تلك الأماكن العليا، مضيفة الحمد لله عشت لما شفت حفيدتي الدكتورة "فيروز أحمد فاضل"، شاكرة الرئيس السيسي على اهتمامه الكبير بالمرأة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة اليوم لتكريم الأمهات المثاليات عن المحافظة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والشيخ خالد صلاح وكيل أوقاف القاهرة ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

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