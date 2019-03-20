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أحمد موسى للمواطنين: شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:42 م
لإعلامي أحمد موسى
لإعلامي أحمد موسى
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن التعديلات الدستورية هي الضمان الوحيد للتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف " موسي "، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، أن الشعب المصري هو صاحب القرار الوحيد في التعديلات الدستورية، مطالبا المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء عليها سواء بالموافقة أو الرفض.

واستطرد: يجب أن يشارك الشعب في التعديلات الدستورية بالموافقة أو الرفض.

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