موسى مصطفى موسى: تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق أن اعضاء المجلس الرئاسى للتحالف اجتمع اليوم بصدد مهمة وطنية ملحة تحتاج منا الى جهد وعمل دؤوب ، حيث يتحتم علينا ان يكون لنا دور وطنى فعال على الارض تجاه مواطنينا فيما يخص موضوع الاستفتاء على الدستور.



وأشار "مصطفى"، خلال كلمته فى خلال المؤتمر الصحفى لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يرأسه رئيس "مصر الثورة"، إلى أن الدساتير صناعة بشرية قابلة للتعديل والدستور نفسه ينظم طريقة تعديله فى المادة 226 منه والحديث عن تعديل الدستور هو امر دستورى ، والحديث حول رفض تعديل الدستور هو امر لايتسق واحكام الدستور نفسه.



واكد رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق ان الامر فى النهاية سيرجع للشعب فى اقرار التعديل ولا يجوز لأحد أن يصادر على حقه ، كما ان فكرة تحصين اية نصوص دستورية فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة، موضحا "اننا وافقنا بالإجماع على مقترح التعديل الدستورى الذى وافق عليه البرلمان لما وجدنا فيه من اهداف مهمة يحتاج إليها الوطن ، ولما وجدنا فيه من ضرورة ملحة لمواجهة مخاطر عديدة على امن البلاد واستقرارها ومصالحها العليا".