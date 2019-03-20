ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

موسى مصطفى موسى: تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:52 م
موسى مصطفى موسى ،
موسى مصطفى موسى ، رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية
أسامة على
قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق أن اعضاء المجلس الرئاسى للتحالف اجتمع اليوم بصدد مهمة وطنية ملحة تحتاج منا الى جهد وعمل دؤوب ، حيث يتحتم علينا ان يكون لنا دور وطنى فعال على الارض تجاه مواطنينا فيما يخص موضوع الاستفتاء على الدستور.

وأشار "مصطفى"، خلال كلمته فى خلال المؤتمر الصحفى لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يرأسه رئيس "مصر الثورة"، إلى أن الدساتير صناعة بشرية قابلة للتعديل والدستور نفسه ينظم طريقة تعديله فى المادة 226 منه والحديث عن تعديل الدستور هو امر دستورى ، والحديث حول رفض تعديل الدستور هو امر لايتسق واحكام الدستور نفسه.

واكد رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق ان الامر فى النهاية سيرجع للشعب فى اقرار التعديل ولا يجوز لأحد أن يصادر على حقه ، كما ان فكرة تحصين اية نصوص دستورية فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة، موضحا "اننا وافقنا بالإجماع على مقترح التعديل الدستورى الذى وافق عليه البرلمان لما وجدنا فيه من اهداف مهمة يحتاج إليها الوطن ، ولما وجدنا فيه من ضرورة ملحة لمواجهة مخاطر عديدة على امن البلاد واستقرارها ومصالحها العليا".
موسى مصطفى موسى: تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة
موسى مصطفى موسى: تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة
موسى مصطفى موسى: تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة
موسى مصطفى موسى: تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة

ترشيحاتنا

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

صلاح عبد الله ينعى والدته بفيديو على انستجرام في عيد الأم

محمد رمضان يقتنص المركز الأول على يوتيوب بـ فيروس

شاهد.. ناسا ترصد جثة بشرية على المريخ

المقاولون العرب يدفع بقوته الضاربة في مواجهة الزمالك

أحمد علي يدرك التعادل للمقاولون أمام الزمالك من ركلة جزاء.. فيديو

ميدو: كل ما يشغلني هو إثبات براءتي أمام جماهير الوحدة

النيابة العامة: لاعب أسوان وآخرون انضموا لجماعات إرهابية وسعوا لقلب نظام الحكم

محترف المصري البورسعيدى يرحب بارتداء تيشيرت الزمالك

فتحي سرور: مدة الرئاسة 4 سنوات لا تكفي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطته

لاعبان من الزمالك مهددان بالغياب عن مواجهة الأهلى فى القمة 117

رفضتا دفع الإتاوة .. تلميذان بالابتدائية يعتديان على طالبتين بمطواة فى الغنايم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للسعادة.. فيديو
تامر أمين عن الموافقة على فصل الموظف متعاطي المخدرات: خلي البلد تنضف.. فيديو
أحمد علي يدرك التعادل للمقاولون أمام الزمالك من ركلة جزاء.. فيديو
طارق حامد يضيف ثاني أهداف الزمالك أمام المقاولون .. فيديو
المقاولون يباغت الزمالك بهدف التعادل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟