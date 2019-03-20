سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للسعادة.. فيديو

احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، باليوم العالمي للسعادة، ونظمت السفارة احتفالية كبرى وكرمت عددا من الشخصيات وقدمت عدد من الجوائز.



ويحتفل العالم اليوم الأربعاء 20 مارس باليوم العالمي للسعادة، وذلك فى إطار تعزيز الاهتمام بالسعادة ونشرها فى كافة أنحاء العالم.



وتصدر هاشتاج #اليوم_العالمي_للسعادة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع بداية اليوم.