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أخبار العالم

رئيس ألبانيا يعلن استعداده التنحي عن منصبه لحل الأزمة السياسية في بلاده

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:52 م
إيلير ميتا - رئيس
إيلير ميتا - رئيس ألبانيا
أ ش أ
قال رئيس ألبانيا إلير ميتا، إنه على استعداد التنحي عن منصبه حال كان هذا الأمر سيساعد في حل الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده.

وقال ميتا للصحفيين - خلال تواجده بمدينة (بوجرادي) شرقي البلاد حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إنه بعد الفشل في التوصل إلى حل مع المعارضة، فإنه على استعداد التخلي عن سلطة الحكم في حال "تم منحه ضمانات بأن البلاد لديها حل سياسي ودستوري ثابت".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المعارضة في ألبانيا لم تستجب لنداء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم التحريض على أعمال العنف والجلوس على طاولة المحادثات من أجل إجراء محادثات مع الحكومة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تنظم مسيرة جديدة غدًا الخميس.

من جهته، انتقد الحزب الاشتراكي الحاكم موقف المعارضة التي لا تساعد في إحراز ألبانيا تقدمًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث إن بروكسل ستقرر خلال شهر يونيو المقبل ما إذا كانت ستطلق مفاوضات مع تيرانا بشأن الانضمام بشكل كامل إلى التكتل من عدمه.

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