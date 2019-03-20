المستشار القانوني للبابا تواضروس: نؤمن بضرورة التعديلات الدستورية

قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للبابا تواضروس،بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنهم مؤمنون بضرورة التعديل الدستوري، نظرا لأن الدستور وضع في ظروف معينة كانت تمر بها البلاد، مؤكدا أن هناك نصوصا كثيرة في حاجة إلى التعديل، موجها الشكر لأعضاء مجلس النواب بدأهم التعديل الدستوري في الوقت المناسب.



وأشار "سليمان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة، إلي أن الكنيسة نادت بمد المدة الرئاسية ما بين ست إلي سبع سنوات، نظرا للمدة الزمنية القصيرة الموجودة في الوقت الحالي.



وتابع، أن التعديلات الدستورية تحمل مفاجأة سارة للشعب المصري، حيث أن التمييز الإيجابي لمدة دورة واحدة "للمرأة، الشباب، العاملين بالخارج وذوي الاحتياجات" سيتحول تمييز إيجابي دائم، حتى يضمن تمثيل جميع طوائف الشعب داخل المجالس المنتخبة.