برلماني: مشروع قانون المشروعات الصغيرة يضم التجارة غير الشرعية للرسمية

ثمّن النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في تقديم مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن القانون يتضمن حوافز لضم التجارة غير الشرعية للتجارة الرسمية.



وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدولة تحاول استقطاب شريحة التجارة غير الشرعية للتجارة الرسمية وهذا نوع من انواع التقنين، وإذا تم ضمهم بنجاح ستشرف الدولة عليهم، وستقوم بتقديم الحوافز اللازمة لهم من خصومات وتخفيضات على الضرائب والجمارك، لتشجيعهم على الالتزام بقوانين الدولة.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الفترة الاخيرة شهدت تحسنا بالفعل في الاقتصاد القومي للدولة وخير دليل على ذلك زيادة حجم الفائض الاولى للموازنة العامة للدولة، ونتمني انعكاس هذا التحسن على الإنتاج والتصدير ليعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.



كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، خصوصا بعد مناقشة القانون مع الجهات المعنية.