تامر أمين عن الموافقة على فصل الموظف متعاطي المخدرات: خلي البلد تنضف.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي يجيز فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.



وأضاف "أمين" في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلا: "خلي البلد تنضف، ولازم عقول المواطنين تكون واعية ويكون الجميع متمسك بنعمة ربنا ولقمة عيشه".



وتابع: "مينفعش يكون هناك موظف في الحكومة يصرف راتبه على المخدرات ويتسبب في إزهاق أرواح المواطنين".