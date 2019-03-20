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حوادث

مشاجرة بين سائقى موقف السلام بالأسلحة البيضاء

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:04 م
مشاجرة
مشاجرة
محمد صبرى
تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على ٦ سائقين بحوزتهم اسلحة بيضاء لاتهامهم بالتشاجر مع بعضهم البعض؛ للخلاف على تحميل الركاب بموقف السلام .

وكان قسم السلام اول ، تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بالاسلحة بين مجموعة من السائقين ، بموقف مدينة السلام ، وتم توجيه قوة أمنية لمكان البلاغ .

وتبين من التحريات ان مشاجرة وقعت بين سائقين ميكروباص استعان بعدها كل منهما بزملائه بالموقف لتقع مشاجرة بالاسلحة ما تسبب فى احداث حالة من الذعر بالمنطقة ، تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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