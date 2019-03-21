وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع.. اليوم

يفتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع اليوم، الخميس، بحديقة الأورمان بالجيزة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظي الجيزة والقاهرة.





ومن المنتظر أن يعقد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، مؤتمرًا صحفيًا عقب الافتتاح؛ يطرح فيه رؤية الوزارة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور.





وكذلك سيعرض خطة الوزارة لتطوير المعرض في السنوات القادمة وتحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.