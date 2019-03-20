فى الجلسة الأولي لحوار التعديلات الدستورية..حضور موسع لرؤساء الجامعات وأساتذة القانون ورجال الصحافة والإعلام والأزهر والكنيسة.. وتوافق حول أهميتها لمواجهة التحديات ومطالبات بصلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ

عبد المحسن سلامة:

يجب عودة مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له

سعد سليم:

التعديلات الدستورية لمواجهة المخططات والتحديات

مكرم محمد أحمد:

التعديلات الدستورية مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطني

صلاح فوزي:

زيادة نسبة التمثيل النيابي للمرأة يدعم توصيات البرلمان الدولي

إبراهيم حجازي: