فى الجلسة الأولي لحوار التعديلات الدستورية..حضور موسع لرؤساء الجامعات وأساتذة القانون ورجال الصحافة والإعلام والأزهر والكنيسة.. وتوافق حول أهميتها لمواجهة التحديات ومطالبات بصلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ

خالد صلاح يطالب بتمثيل أكبر للمرأة في البرلمان وتعديل مواد أخرى بالدستور
عبد المحسن سلامة:
عبد المحسن سلامة:
يجب عودة مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له
سعد سليم:
سعد سليم:
التعديلات الدستورية لمواجهة المخططات والتحديات
مكرم محمد أحمد:
مكرم محمد أحمد:
التعديلات الدستورية مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطني
صلاح فوزي:
صلاح فوزي:
زيادة نسبة التمثيل النيابي للمرأة يدعم توصيات البرلمان الدولي
إبراهيم حجازي:
إبراهيم حجازي:
التعديلات الدستورية في صالح المصريين وليس الرئيس
شهدت الجلسة الأولي للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، توافقا علي أهمية التعديلات خلال المرحلة الراهنة، مع ضرورة العمل علي وضع صلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ ليكون دوره فعالا، وليس عبئا علي الدولة.
جاء ذلك فى الوقت الذي تم الاستماع فيه لممثلي الأزهر والكنيسه وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وأساتذه القانون الدستوري، وعدد من رجال الصحافة والإعلام، حيث قال رئيس المجلس، د. علي عبد العال إن الدستور وثيقة تقدمية نابضة بالحياة وليست صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، والمادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديله.
وأكد عبد العال، أن المجلس تلقي خلال الفترة الماضية مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وأنه كلف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وأن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية قائم علي الانفتاح والشفافية، والديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أي أهداف واضحة، الحوار يعقد من أجل الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا:" هذه التعديلات المقترحة نابعه من المجلس وله الحق في تعديلها وإقراراها بشكل كلي أو جزئي".
وأكد عبد العال أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مشددا علي وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي علي الدساتير المصرية، مشيرا إلى أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، كما أن بعضها لم تكن ذات مغزي ولا تحكمها ظروف معينه ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وأنما كان لأغراض بعينها.
وشدد عبد العال علي أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.
وعقب كلمته أتاح الفرصه لممثل الأزهر عبد المنعم فؤاد، والذي قال إن الدستور ليس آيات مقررة لا يمكن أن لا تعدل فيها حيث إنها ليست منزلة من السماء بل هى قانون بشرى والآراء التى توجد لتعديله فى المقترحات لابد أن تناقش والمناقشة تنم عن مدى التعاون والتشاور.
فيما أكد ممثل الكنيسة الأنبا بولا أن الكنيسة المصرية تؤيد "بملئ الفم" التعديلات المقدمةواصفا الجلسة بالتاريخية ، مشيرا إلى أنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى تعديل هي الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثاني، المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن "مادة إلغاء مجلس الشيوخ تم لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية، وتابع: "شعرت يوم إلغاء مجلس الشورى، حيث كنت عضوا في لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
وبعد ذلك أتاحة الفرصه لرؤوساء الجامعات المصرية، حيث رفض د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ "الشورى "كغرفة ثانية للبرلمان قائلا:" أرى أن مجلس النواب يقوم بدوره بشكل كبير وبالتالى لاحاجة لعودة مجلس الشيوخ للحياه "، مشددا على أهمية التعديلات المطروحه حول الدستور فى مجموعها الاشمل ، لافتا إلى أن القوات المسلحة هى من حمت الدولة المصرية عقب أثناء وبعد ثورة 25 يناير.
كما أتيحت الفرصه لأساتذه القانون الدستوري، وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، ان كل الدساتير قابلة للتعديل، وان هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من اقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع الية للتعديل، وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، ابدى فوزى، موافقته عليها.
وأكد ان التعديلات الدستورية المقترحة تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ ان نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز ١٥٪، وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، مطالبا بإدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ ، وحول التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، ايدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.
وأتيحت الفرصه لرجال الصحافة والإعلام، حيث دارت الملاحظات الخصه بهم حول صلاحيات مجلس الشيوخ، وآليه نسبة تطبيق الـ25% للمرأة، حيث رأي الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الاعلي للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبوله عقلانية وعليها توافق وطني.
وأكد أن مد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرا إلي أنه يدعم أي حقوق للمرأة في مصر حتي ولو بالكوتة قائلا:" مصر رهن التقدم بالوفاء بكافة حقوق المرأة".
وبشأن الهيئات القضائية والتعديلات بشأنها قال مكرم:"لا غبار عليها وفرصة أكبر للاختيار وأكثر ديمقراطية"، وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددا بعد انتهاء المدة الحالي قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد:" لو كان تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك".
وأعرب عبد المحسن سلامة،نقيب الصحفيين السابق عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، داعيا إلى المساواة وفقا للقانون، وفي المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ، واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع موافقته على التعديلات الدستورية ، مطالبا بفتح باب التعديلات الدستورية إلى مواد اخرى لم تأتى في المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.
وتابع صلاح قائلا "كلما جلسنا مع من أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدا إن كان في سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني وبما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرني بعض المواد".
ولفت إلى أن الظروف التى تم فيها صياغة دستور 2014 ويتم تعديل مواد اخرى مثل المواد 18 و19 و21 والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، مشيرا إلى ان هذه النسب لم تنفذ لصعوبة تنفيذها لافتا الى اننا سمعنا من السلطة التنفيذية بصعوبة تنفيذ الامر، لافتا إلى أن هذه المواد محل جدل ولا تستطيع الحكومة الالتزام بها لصعوبتها الشديدة قائلا:"مش عارف ليه البقاء عليها".
وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال خالد صلاح إنه حتى الان نتحدث عن تسهيلات ضريبية تقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، متعجبًا: "ونحن نحط ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، وبحصل الضريبة بمنطق دستوري"، داعيًا للتفكير في ذلك وإذا كان في مواد محل إلحاح فعلينا تقديمها بشكل استثناءات، وأعلن ضم صوته لكل المؤيدين لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشوري في التعديلات الدستورية.
وقال الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر أن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر لمواجهة المخططات والتحديات التي يتعرض لها الوطن.
وشدد على اتفاقه مع تعديل المادة 140 التي تحدد مدة رئيس الجمهورية والتي تتيح مدة رئاسية تصل إلى 6 سنوات حتى يتمكن رئيس الجمهورية من استكمال ما بدأه من مشروعات وانجازات يشهدها الجميع كما أيد سليم المادة الخاصة بالهيئات القضائية حيث وسعت الدائرة في الاختيار من بين أقدم الموجودين بالهيئات القضائية.
كما أيد سليم المادة الخاصة بالقوات المسلحة التي حمت الوطن من الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير وعليها دور مهم جدا في الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري ومدنية الدولة المصرية وحماية المنشآت القومية.
وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزمة التعديلات الدستورية علي دستور 2014، جاءت في الوقت المناسب، وتمثل تصحيحا لمسار تشريعي ودستوري الوطن بحاجة إليه، مقترحًا جمع المواد الخاصة بإضافة التعديل الخاص يترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان لا تقل عن الربع إلي جنب المواد المتعلقة بإضافة استمرارية علي التمثيل الملائم لبعض الفئات مثل العمال والفلاحين وذوي الإحتياجات الخاصة حتي يستقيم الأمر.
وأكد الديهي، تأييده المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة، مقترحًا حذف ما يتعلق بـثورة 25 يناير ، قائلا ً:مصر مرت بثورات عديدة، ولا يجب أن تختزل في 25 يناير".وقال الديهي، الرئيس جاء بشرعية الصندوق ويظل بشرعية الإنجاز، موجهًا الشكر إلي مجلس النواب ورئاسته الذي تحمل الكثير لعلاج تشوهات تشريعية تاريخية.
وأشاد الإعلامي إبراهيم حجازي، بما شهده البرلمان من نقاشات اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية، قائلا إننا شهدنا مناقشات من عتاولة القانون الدستوري، والسؤال الأهم هو "مين عاوز مين، هل الرئيس من يريدنا أم نحن من نريده؟، وأنا كمواطن مصري شرفت أن أشارك في حرب أكتوبر كضابط قوات خاصة، ولكنني عشت وشوفت مؤخرا أيام سودا، وكنا نتسائل من سينقذنا منها، حتى جاء الرئيس الحالي".
وأضاف "حجازي": "قد يكون الناس مخطوفين بالغلاء"، لكنهم غير منتبهين لما تم من مشروعات في 5 سنين ربما لم تحدث من 50 سنة، وأن مصلحتنا كمصريين أن من بدأ يجب أن يكمل إنجازاته، ولا أدل من أن تركيا لاتريد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي علينا أن نؤيده.
واستنكر الهجوم من الخارج على مصر، من خلال 15 قناة مغرضة، قائلا إنهم يكشفون أن الإعلام المصري لديه إشكالية، ويجب أن يتصدى لهم ويفند ويدحض مايقولونه.
واختتم: أشكر 155 نائبا ممن تقدموا بالتعديلات، لكي نجد من يحافظ ويكمل الانجازات، فما يحدث حاليا من تعديلات من أجل الشعب المصري، من أجلنا كلنا وليس من أجل الرئيس.
شهدت الجلسة الأولي للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، توافقا علي أهمية التعديلات خلال المرحلة الراهنة، مع ضرورة العمل علي وضع صلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ ليكون دوره فعالا، وليس عبئا علي الدولة.
جاء ذلك فى الوقت الذي تم الاستماع فيه لممثلي الأزهر والكنيسه وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وأساتذه القانون الدستوري، وعدد من رجال الصحافة والإعلام، حيث قال رئيس المجلس، د. علي عبد العال إن الدستور وثيقة تقدمية نابضة بالحياة وليست صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، والمادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديله.
وأكد عبد العال، أن المجلس تلقي خلال الفترة الماضية مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وأنه كلف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وأن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية قائم علي الانفتاح والشفافية، والديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أي أهداف واضحة، الحوار يعقد من أجل الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا:" هذه التعديلات المقترحة نابعه من المجلس وله الحق في تعديلها وإقراراها بشكل كلي أو جزئي".
وأكد عبد العال أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مشددا علي وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي علي الدساتير المصرية، مشيرا إلى أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، كما أن بعضها لم تكن ذات مغزي ولا تحكمها ظروف معينه ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وأنما كان لأغراض بعينها.
وشدد عبد العال علي أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.
وعقب كلمته أتاح الفرصه لممثل الأزهر عبد المنعم فؤاد، والذي قال إن الدستور ليس آيات مقررة لا يمكن أن لا تعدل فيها حيث إنها ليست منزلة من السماء بل هى قانون بشرى والآراء التى توجد لتعديله فى المقترحات لابد أن تناقش والمناقشة تنم عن مدى التعاون والتشاور.
فيما أكد ممثل الكنيسة الأنبا بولا أن الكنيسة المصرية تؤيد "بملئ الفم" التعديلات المقدمةواصفا الجلسة بالتاريخية ، مشيرا إلى أنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى تعديل هي الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثاني، المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن "مادة إلغاء مجلس الشيوخ تم لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية، وتابع: "شعرت يوم إلغاء مجلس الشورى، حيث كنت عضوا في لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
وبعد ذلك أتاحة الفرصه لرؤوساء الجامعات المصرية، حيث رفض د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ "الشورى "كغرفة ثانية للبرلمان قائلا:" أرى أن مجلس النواب يقوم بدوره بشكل كبير وبالتالى لاحاجة لعودة مجلس الشيوخ للحياه "، مشددا على أهمية التعديلات المطروحه حول الدستور فى مجموعها الاشمل ، لافتا إلى أن القوات المسلحة هى من حمت الدولة المصرية عقب أثناء وبعد ثورة 25 يناير.
كما أتيحت الفرصه لأساتذه القانون الدستوري، وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، ان كل الدساتير قابلة للتعديل، وان هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من اقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع الية للتعديل، وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، ابدى فوزى، موافقته عليها.
وأكد ان التعديلات الدستورية المقترحة تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ ان نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز ١٥٪، وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، مطالبا بإدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ ، وحول التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، ايدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.
وأتيحت الفرصه لرجال الصحافة والإعلام، حيث دارت الملاحظات الخصه بهم حول صلاحيات مجلس الشيوخ، وآليه نسبة تطبيق الـ25% للمرأة، حيث رأي الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الاعلي للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبوله عقلانية وعليها توافق وطني.
وأكد أن مد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرا إلي أنه يدعم أي حقوق للمرأة في مصر حتي ولو بالكوتة قائلا:" مصر رهن التقدم بالوفاء بكافة حقوق المرأة".
وبشأن الهيئات القضائية والتعديلات بشأنها قال مكرم:"لا غبار عليها وفرصة أكبر للاختيار وأكثر ديمقراطية"، وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددا بعد انتهاء المدة الحالي قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد:" لو كان تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك".
وأعرب عبد المحسن سلامة،نقيب الصحفيين السابق عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، داعيا إلى المساواة وفقا للقانون، وفي المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ، واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع موافقته على التعديلات الدستورية ، مطالبا بفتح باب التعديلات الدستورية إلى مواد اخرى لم تأتى في المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.
وتابع صلاح قائلا "كلما جلسنا مع من أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدا إن كان في سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني وبما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرني بعض المواد".
ولفت إلى أن الظروف التى تم فيها صياغة دستور 2014 ويتم تعديل مواد اخرى مثل المواد 18 و19 و21 والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، مشيرا إلى ان هذه النسب لم تنفذ لصعوبة تنفيذها لافتا الى اننا سمعنا من السلطة التنفيذية بصعوبة تنفيذ الامر، لافتا إلى أن هذه المواد محل جدل ولا تستطيع الحكومة الالتزام بها لصعوبتها الشديدة قائلا:"مش عارف ليه البقاء عليها".
وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال خالد صلاح إنه حتى الان نتحدث عن تسهيلات ضريبية تقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، متعجبًا: "ونحن نحط ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، وبحصل الضريبة بمنطق دستوري"، داعيًا للتفكير في ذلك وإذا كان في مواد محل إلحاح فعلينا تقديمها بشكل استثناءات، وأعلن ضم صوته لكل المؤيدين لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشوري في التعديلات الدستورية.
وقال الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر أن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر لمواجهة المخططات والتحديات التي يتعرض لها الوطن.
وشدد على اتفاقه مع تعديل المادة 140 التي تحدد مدة رئيس الجمهورية والتي تتيح مدة رئاسية تصل إلى 6 سنوات حتى يتمكن رئيس الجمهورية من استكمال ما بدأه من مشروعات وانجازات يشهدها الجميع كما أيد سليم المادة الخاصة بالهيئات القضائية حيث وسعت الدائرة في الاختيار من بين أقدم الموجودين بالهيئات القضائية.
كما أيد سليم المادة الخاصة بالقوات المسلحة التي حمت الوطن من الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير وعليها دور مهم جدا في الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري ومدنية الدولة المصرية وحماية المنشآت القومية.
وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزمة التعديلات الدستورية علي دستور 2014، جاءت في الوقت المناسب، وتمثل تصحيحا لمسار تشريعي ودستوري الوطن بحاجة إليه، مقترحًا جمع المواد الخاصة بإضافة التعديل الخاص يترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان لا تقل عن الربع إلي جنب المواد المتعلقة بإضافة استمرارية علي التمثيل الملائم لبعض الفئات مثل العمال والفلاحين وذوي الإحتياجات الخاصة حتي يستقيم الأمر.
وأكد الديهي، تأييده المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة، مقترحًا حذف ما يتعلق بـثورة 25 يناير ، قائلا ً:مصر مرت بثورات عديدة، ولا يجب أن تختزل في 25 يناير".وقال الديهي، الرئيس جاء بشرعية الصندوق ويظل بشرعية الإنجاز، موجهًا الشكر إلي مجلس النواب ورئاسته الذي تحمل الكثير لعلاج تشوهات تشريعية تاريخية.
وأشاد الإعلامي إبراهيم حجازي، بما شهده البرلمان من نقاشات اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية، قائلا إننا شهدنا مناقشات من عتاولة القانون الدستوري، والسؤال الأهم هو "مين عاوز مين، هل الرئيس من يريدنا أم نحن من نريده؟، وأنا كمواطن مصري شرفت أن أشارك في حرب أكتوبر كضابط قوات خاصة، ولكنني عشت وشوفت مؤخرا أيام سودا، وكنا نتسائل من سينقذنا منها، حتى جاء الرئيس الحالي".
وأضاف "حجازي": "قد يكون الناس مخطوفين بالغلاء"، لكنهم غير منتبهين لما تم من مشروعات في 5 سنين ربما لم تحدث من 50 سنة، وأن مصلحتنا كمصريين أن من بدأ يجب أن يكمل إنجازاته، ولا أدل من أن تركيا لاتريد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي علينا أن نؤيده.
واستنكر الهجوم من الخارج على مصر، من خلال 15 قناة مغرضة، قائلا إنهم يكشفون أن الإعلام المصري لديه إشكالية، ويجب أن يتصدى لهم ويفند ويدحض مايقولونه.
واختتم: أشكر 155 نائبا ممن تقدموا بالتعديلات، لكي نجد من يحافظ ويكمل الانجازات، فما يحدث حاليا من تعديلات من أجل الشعب المصري، من أجلنا كلنا وليس من أجل الرئيس.