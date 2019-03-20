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بعد فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بجائزة دولية.. جورجييڤا: بنبان أفضل استثمارات البنك الدولي تميزا على مستوى العالم.. وسحر نصر: يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:15 م
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
علياء فوزي و محمد يحيى
جورجييڤا:
"بنبان" أفضل مشروعات البنك الدولي تميزًا على مستوى العالم
سحر نصر:
المشروع يكشف حجم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والبنك الدولي
الجائزة السنوية تعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري

أعلنت مجموعة البنك الدولى فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى "بنبان" بأسوان، بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذه الجائزة.

وأقامت كريستالينا جورجييڤا، الرئيس المؤقت للبنك، احتفالية خاصة بتلك المناسبة، بمقر البنك فى واشنطن، بحضور قيادات البنك وأعضاء مجلسه التنفيذى، أشادت خلاله بالمشروع، ومعدلات تنفيذه المتسارعة، وما يستهدفه من تحقيق طفرة كبيرة، فى إطار زيادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة، وتنويع مصادرها من الطاقة كهدف وطنى استراتيجي.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محافظ مصر في البنك الدولى، أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة إستراتيجية شاملة، حيث جاء فى إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة.

ووافق المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية (الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى) بالإجماع، فى يوليو ٢٠١٧ على إقامته بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى ١٦٠٠ ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، كما يأتى مواكبًا للخطوات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر (دوليًا) بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، و(إقليميًا) فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنيًا من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢.

ويساهم البنك الدولى فى دعم مصر بمجال الطاقة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار، إضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بقيمة 653 مليون دولار، ومن أبرز المشروعات، ما يلي:

أولا: مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار.

ثانيا: مشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار.

ثالثا: مشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار.

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