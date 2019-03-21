سفير داعش يفضح علاقة أردوغان بالتنظيم الإرهابي.. عناصر بالجيش والمخابرات التركية سهلت تهريب المقاتلين مقابل المال.. ابن الرئيس التركي تاجر بنفط سوريا.. وأنقرة ساعدت في علاج متطرفين مصابين

أردوغان حدد موعدًا للقاء سفير داعش إلى تركيا أبو منصور

عناصر من داعش تقيم بصفة مستمرة في تركيا

أجهزة الأمن التركية تعاونت مع داعش في صفقات تجارية

معظم النفط السوري كان يذهب إلى تركيا



جاء أبو منصور، مهندس كهرباء من المغرب، إلى سوريا في عام 2013، حيث سافر من الدار البيضاء إلى إسطنبول وعبر الحدود الجنوبية لتركيا إلى سوريا.



وبحسب قناة "الحرة"، كانت محطة أبو منصور الأولى إدلب، وكلفه التنظيم بوظيفة مسئول استقبال على الجانب السوري من الحدود التركية، وكانت مهمته تتلخص في ضمان استمرار تدفق المقاتلين الأجانب إلى داعش عبر تركيا.



ونقلت القناة عن أبو منصور قوله "كانت وظيفتي في الرقة هي التعامل مع القضايا الدولية، وتنسيق العلاقة بين تنظيم داعش والمخابرات التركية".



وأضاف أبو منصور "كانت مفاوضتنا (داعش وتركيا) تجري مرة في سوريا ومرة في تركيا، وما إلى ذلك ذهابا وإيابا" يقول أبو منصور، وغالبا "تجري بالقرب من الحدود، بالقرب من البوابات الرسمية".



وفي عام 2016 طُلب من أبو منصور المجيء لأنقرة والبقاء لعدة أسابيع، "وربما للقاء الرئيس أردوغان".



يقول المغربي "ذهبت إلى أنقرة، كان هناك فندق خاص، أو دار ضيافة تابع للمخابرات، أعتقد أنني كنت بالضبط في مكتبهم الرئيسي، أو ربما في مكتب خلية أزمة".



ويضيف "بقيت هناك أسبوعا واحدا ولم يرفضوا طلبي للخروج، كنت تحت حمايتهم، لقد اقترحوا أيضا أن باستطاعتي قضاء أسبوع لأستريح هنا".



وتابع أبو منصور "كنت على وشك مقابلة أردوغان لكنني لم أفعل، قال أحد ضباط مخابراته إن أردوغان يريد رؤيتك على انفراد، لكن ذلك لم يحدث".



وأوضح أبو منصور "لقد كانت مهمتي تتمثل باستقبال المقاتلين الأجانب في تركيا" في إشارة إلى شبكة الأشخاص الذين كان تنظيم داعش يدفع لهم الأموال مقابل تسهيل سفر هؤلاء المقاتلين من إسطنبول إلى مدن غازي عنتاب وأنطاكيا وسانليورفا على الحدود مع سوريا.



وقال أبو منصور إن "معظم العاملين في الجانب التركي، هدفهم هو المال"، لكنه اعترف أيضا بأن الكثيرين في تركيا يؤمنون بتنظيم داعش.



ويضيف "يوجد رجال من داعش يعيشون في تركيا، أفراد وجماعات، لكن لا توجد جماعات مسلحة داخل تركيا".



يشير أبو منصور إلى أن المقاتلين الأجانب كانوا يأتون من أماكن مختلفة، من شمال إفريقيا في الغالب، وأن عدد الأوروبيين لم يكن كبيرا، حيث قدرهم بنحو أربعة الاف.



ويتابع "لغاية عام 2015 كان هناك 13 ألف مقاتل من تونس، وأربعة الاف من المغرب، وهناك عدد أقل من المقاتلين من ليبيا لأن لديهم تنظيم هناك".



"كانت وظيفتي هي حراسة الحدود بين سوريا وتركيا واستقبال المقاتلين" يقول أبو منصور.



ويضيف "أشرفت على الاستقبال في تل أبيض وحلب وإدلب، في البداية كنت أسجل الناس، ثم أصبحت مشرفا، وبعدها صرت أميرا في التنظيم".



وأكد أبو منصور أنه "كان هناك بعض الاتفاقات والتفاهمات بالنسبة للمصابين بين المخابرات التركية وجهاز الأمن في تنظيم داعش".



ويضيف "لقد عقدت العديد من الاجتماعات المباشرة مع المخابرات التركية".



وعندما سُئل أبو منصور من بالضبط في الحكومة التركية كان يلتقي بأعضاء داعش، قال "بعض الأحيان كانوا من الاستخبارات التركية، وأحيانا أخرى ممثلون عن الجيش التركي".



وأوضح "كانت معظم الاجتماعات في تركيا في مواقع عسكرية أو في مكاتبهم، ذلك يعتمد على القضية، أحيانا نلتقي كل أسبوع، ذلك يعتمد على ما كان يحدث، وكانت معظم الاجتماعات قريبة من الحدود، وبعضها في أنقرة ، وبعضها الأخر في غازي عنتاب".



وتابع "مررت بالحدود وسمحوا لي بالمرور، وعند الحدود كان الأتراك يوفرون لي سيارة وحماية، كان هناك فريق من شخصين إلى ثلاثة أشخاص من تنظيم داعش معي، وكنت مسؤولا عنهم معظم الوقت".



كان أبو منصور يتلقى أوامره من شخص عراقي يدعى محمد حدود يعمل فيما يعرف باسم مجلس "شورى تنظيم داعش"، وفيما يتعلق بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، يعترف أبو منصور أنه التقاه لفترة قصيرة.



وكان على ما يبدو يجتمع مع مسئولين رفيعي المستوى في جميع الفروع الأمنية للحكومة التركية للتفاوض على صفقات.



يقول أبو منصور إن "موضوع المنافع المشتركة هو موضوع كبير، المفاوضات لم تكن سهلة، لقد استغرقت وقتا طويلا وفي بعض الأحيان كانت صعبة".



وأضاف "في الواقع كان لديهم طموحات ليس فقط للسيطرة على الأكراد، لقد أرادوا كل الشمال السوري من كسب (أقصى نقطة في شمال سوريا) إلى الموصل".



"هذه هي الأيديولوجية الإسلامية لأردوغان" يوضح أبو منصور، مضيفًا "لقد أرادوا كل شمال سوريا، هذا ما قاله الجانب التركي أرادوا السيطرة على شمال سوريا، لأن لديهم طموحاتهم الحقيقية".



ومن جانب داعش يوضح أبو منصور "لقد كانت فائدة كبيرة للتنظيم، لأنها يمكن أن تحمي ظهرنا، حوالي 300 كيلومتر من حدودنا معهم، تعتبر تركيا طريقا بالنسبة لنا للأدوية والغذاء، فهناك أشياء كثيرة تدخل باسم المعونة، وكانت الأبواب مفتوحة".



وقال أبو منصور "تفاوضنا لإرسال مقاتلينا إلى المستشفيات في تركيا، كان هناك تسهيل، لم ينظروا في جوازات سفر القادمين للعلاج. إذا كان لدينا سيارة إسعاف يمكن عبورها من دون سؤال، لا يسألون عن الهويات الرسمية، علينا فقط أن نعلمهم".



فيما يتعلق ببيع النفط، يعترف أبو منصور أن "معظم النفط السوري كان يذهب إلى تركيا، ويقول أبو منصور أنه لم يكن بحاجة إلى التفاوض بشأن هذه المبيعات مباشرة مع مسؤولي الحكومة التركية حيث "حدث هذا تلقائيا".



ويضيف أن "نجل" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح "ثريا بسبب نفط داعش"، إلا أن الصفقات كانت تتم عبر وسطاء.