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ثقافة

سميرة عبد العزيز: كنا نصفق فرحا بكسوة الكعبة ونحن صغار..فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 06:33 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
عبرت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن سعادتها برؤية كسوة الكعبة في متحف النسيج المصري الأربعاء، وذلك على هامش حضورها الاحتفالية التي نظمها المتحف بعنوان أم المعز، لتكريم عدد من أمهات شارع المعز ومنطقة الجمالية.

وأبدت إعجابها بالكتابات الموجودة على الكسوة، مستعيدة ذكرياتها عن محمل كسوة الكعبة الذي كان يخرج من مصر في موكب كبير،متجها الي السعودية،حيث كانت يتم صنعها في مصر.

وقالت: ونحن صغار كان والدي يحرص علي أن نزور عمتي في شارع الأزهر، لنشاهد كسوة الكعبة والمحمل الذي لم نكن نعرف ما هو،لكن أبي شرح لنا أنه لنقل كسوة الكعبة كل عام،وكنا نقف لنشاهد موكب المحمل ونصفق له،وهذا المشهد عالق في الذاكرة.

وأضافت: لما كبرت وذهبت للحج كنت معتقدة أننا الذين نصنعه، لكنني فوجئت أننا لم نعد نصنعه،ولا يوجد اجمل من صناعة كسوة الكعبة صناعة يدوية دقيقة جدا،ونحن في حاجة لإعادة إحياء مثل هذه الصناعات التراثية واستخدامها في المساجد وغيرها.

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