الصحافة الإلكترونية تبحث عن مكان داخل مناهج كليات الإعلام.. إعلام القاهرة: تجميد البرنامج بالكلية.. ولائحة كلية الإعلام لم تتغير منذ 2004.. وعين شمس: تدرس للطلاب كفروع بالمواد الأساسية

* ليلى عبد المجيد: الصحافة الإلكترونية تمثل 50% من كل مادة

* إعلام القاهرة: الموافقة على برنامج جديد باسم "الصحافة الرقمية" بقسم الصحافة * إعلام عين شمس: ندرس إضافة مادة عن الصحافة الإلكترونية * هبة السمري: خطتي تطوير المناهج للحصول علي الاعتماد





تشهد الساحة الإعلامية الحالية انتشارًا كبيرًا للصحافة الإلكترونية الذي يفوق عددها على الصحف الورقية، ويتجه الجيل الحالي للمواقع الإلكترونية لمعرفة الأحداث الجارية؛ نظرًا لما تتميز به من سهولة وسرعة التواصل وانتشار الأخبار، وأدى ذلك إلي حجم فرص عمل خريجي كليات الإعلام على المواقع الإلكترونية بدلًا عن الصحف والمجلات الورقية التقليدية.





وتواجه بعض كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المختلفة، مشكلة عدم مواكبة دراستها ومناهجها مع التطورات الجارية بالوسائل الإعلامية؛ مما يؤدي إلى تخرج طالب بمواصفات تختلف عن سوق العمل المتاح.





في هذا الإطار يستطلع "صدى البلد"، آراء أساتذة وعمداء بكليات الإعلام المختلفة للوقوف على آخر مستجدات المناهج الدراسية ومدي توفر الصحافة الالكترونية بها.





أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، ضرورة اهتمام كليات الإعلام بالصحافة الإلكترونية وإعادة النظر بشكل شامل مما هو عليه الآن.





وأوضحت "عبد المجيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة أولت اهتماما للصحافة الإلكترونية منذ سنوات ففي عام 2009 طرحت الكلية برنامج كامل عن الصحافة الالكترونية ولكن تم تجميده حتى الآن ولا أعلم سبب إيقافه.





وتابعت ليلي: أن الصحافة الالكترونية موجودة بمناهج كليات الإعلام فتمثل 50 % من نسبة كل مادة، فتتناول كل مادة جانب مختلف عن الصحافة الالكترونية بمسمي مختلف، ولكن نحتاج اهتمام اكبر بتطوير المناهج الدراسية قائلة "لائحة كلية الاعلام من 2004 ومحتاجة تطوير".





وأشارت إلى تقديم قسم الصحافة بالكلية لمقترح لبرنامج جديد باسم "الصحافة الرقمية" وتم الموافقة عليه في مجلس الكلية في محاولة منهم لمواكبة تطورات الإعلام الحالية مؤكدة أن أغلب الصحف الورقية المصرية والعالمية لها نسخ الكترونية.





وأضافت عبد المجيد ان البحث العلمي حاليا ينصب اهتمامه علي الصحافة الإلكترونية بشكل كبير فاغلب الباحثين مدركين لأهمية الصحافة الالكترونية وان كانت الأبحاث تختص بالصحافة الورقية الا ان البحث يتم علي الصحافة الالكترونية بالتوازي.





أكدت الدكتورة سحر غريب مدرس بقسم الإعلام بجامعة عين شمس، اهتمام القسم بالصحافة الإلكترونية في مناهجها المختلفة لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الإعلامية من تزايد المواقع الإخبارية الالكترونية.





وأوضحت سحر لـ"صدي البلد" أن الصحافة الالكترونية تدرس للطلاب كفروع بالمواد الأساسية وليست كمادة منفصلة عدا مادة الإخراج الصحفي التي يمارسها الطلاب عمليا بمعامل الكلية.





وتابعت غريب: مفيش مادة كاملة اسمها صحافة الكترونية، ولكننا ندرس فنون الإعلام والتي تتفق مع الصحف الورقية والإلكترونية وأنه من المقترحات التي يدرسها القسم إضافة مادة عن الصحافة الإلكترونية وكذلك عن صحافة المواطن والإعلام البديل





وأكدت الدكتورة هبة السمري القائم بأعمال عميد كلية الاعلام والمرشحة لمنصب عميد الكلية، اننا في حاجة ماسة إلى تغيير المناهج التي تدرس في كليات الإعلام في مصر، فلابد من إعادة النظر في كل المناهج الموجودة حاليا لجعلها تواكب التطورات الهائلة التي تحدث في وسائل التكنولوجيا.



