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يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:08 م
المليونير جودشايلد
المليونير جودشايلد
محمد علي
في دقيقة واحدة تحول البريطاني "أدي جودشايلد" ، 58 عامًا ، من هيريفورد ، إلى مليونير بعدما فاز بجائزة قدرها 71،057،439 مليون جنيه إسترليني، في جائزة اليانصيب EuroMillions، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وبعد 24 سنة من العمل في مصنع صلب ابتسم الحظ لإدي جودشايلد قبل سنتين من خروجه إلى سن المعاش، بعدما فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب البريطاني البالغة قيمتها 71 مليون جنيه إسترليني (نحو 94 مليون دولار).

وعن لحظة فوزه بالجائزة جودشايلد: "شاركت في اليانصيب منذ انطلاقه، وكنت أردد دائما سأصبح غنيا يوما ما".

وأضاف إنه تحول لمليونير في دقيقة واحدة هي التي استلم فيها شيك الثروة، قائلًا : "اعتقدت في بادئ الأمر بأنني فزت بـ71 ألف جنيه استرليني، ولكن بعد أن ارتديت نظارتي وجدت إن الجائزة 71 مليونا".

وأردف جودشايلد بإنه يخطط ألا يعمل مجددا، وبأنه سيشتري منزلا جديدًا، وسيخصص وقتا للسفر وزيارة أشهر المعالم السياحية في العالم، وعلى صدر قائمته السياحية أهرامات الجيزة في مصر.

ويعتقد أن للمليونير الجديد زوجتان سابقتان، وكان قد احتفل بثرائه بفوزه بمشاهدة مباراة الرجبي في ويلز ضد إيرلندا على شاشة التلفزيون مع والديه أثناء مشاركتهما لغداء بيتزا إيطالية وأجنحة دجاج حار.
يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور
يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور
يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور
يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور

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