ضبط 1387 لتر زيت طعام غير صالح بالشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن، مدير مديرية تموين الشرقية، أنه قطاع تموين وسط برئاسة يسرى كمال أجرى حملة مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بمدينة الزقازيق، وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.





وأشارت مدير مديرية التموين بالشرقية، إلى أنه تم تحرير محضر رقم 534 جنح ا د ط المركز ضد "م ا ح" لحيازته 73 جركن زيت طعام قد سبق استخدامه من قبل بإجمالى 1387 لتر محملة على سيارة نقل بغرض توزيعها على المطاعم والأنشطة الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها تمهيدًا لإعدامها.



