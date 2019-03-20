انتهاء تصوير مسلسل بحر لـ ماجد المصري

انتهى المخرج أحمد صالح من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد بحر، والذى دخل مرحلة المونتاج قبل حوالى شهر.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية صعيدي يعمل في مهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات في الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل في إطار الأحداث التي تدور خلال 60 حلقة.



"بحر" بطولة ماجد المصري ، محمد دياب ، كوكي ، فوزية محمد ، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبوزهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان ، منة عرفة وإخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبدالفتاح.