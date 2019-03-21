الداخلية تعلن نتيجة حج القرعة في 4 محافظات.. تعرف عليها

تجرى وزارة الداخلية اليوم، الخميس، قرعة الحج فى عدد من مديريات الأمن وهى (أسوان - القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية).
وكانت وزارة الداخلية أعلنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، نتيجة القرعة فى 14 محافظات وهى ( أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية - الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح - سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة - المنيا - قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ).
وكشفت الوزارة من قبل عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16 /3 /2018، وحتى يوم الخميس الموافق 21 /3 /2019، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م).