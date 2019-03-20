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حوادث

بنسرق عشان نجيب فلوس المخدرات.. اعترافات المتهمين بتثبيت المواطنين على الطريق الحر بـ بنها

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:19 م
حبس متهمين
حبس متهمين
إبراهيم الهوارى
قررت نيابة مركز بنها حبس تشكيل عصابي خطير يضم 4 عاطلين لسرقة السيارات بطريق بنها الحر 4 أيام على ذمة التحقيق وتوجيه لهم تهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكابهم وقائع السرقة بالإكراه على طريق بنها الحر حيث يستوقف أحد المتهمين السيارة المراد سرقتها بحجة توصيله لأحد الأماكن ثم ينقض باقى المتهمين على قائدها ويهددونه بالسلاح الناري بترك السيارة ثم يستولون على السيارة ويفرون بها

وأضاف المتهمون أنهم كانوا يبيعون السيارات بأسعار بخسة من اجل الحصول على اى موال لشراء المواد المخدرة من عملائهم

وكان المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، تلقى عدة بلاغات من المواطنين بسرقة السيارات أعلى طريق شبرا- بنها الحر بدائرة مركز بنها

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فكلف اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية بسرعة القبض على المتهمين

وانتقل العقيد حسنى نصار مفتش المباحث والنقيب عماد سامي معاون مباحث مركز بنها وتم القبض عليهم بعد مداهمة ومطاردة مثيرة على الطريق الحر وتبين أنهم "عمر ح ع" و"جمال ى س" و"محمود م" و"كريم م ع" وتم تحرير محضر بالواقعة.

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