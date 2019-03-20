أحمد علي: أعتذر لجماهير الزمالك وأسعى لدخول المنتخب بمجهودي..فيديو

وجه أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اعتذارًا لجماهير الزمالك بعد تسجيل هدف في شباك الأبيض في لقاء انتهى بالتعادل (2-2) فى إطار مباريات الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.



وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة قال علي:"أعتذر لجماهير الزمالك، لكنني لاعب كرة قدم أؤدي عملي في النهاية، وأجتهد لأقصى درجة ممكنة،أحاول أن أكون ضمن عناصر منتخب مصر في الفترة المقبلة، لست من نوعية اللاعبين الذين ينتقدون جهاز المنتخب عندما يتألقون".



وأنهى علي:"الجهاز الفني لمنتخب مصر له مطلق الحرية، لكنني أحاول الضغط عليهم بالملعب فقط، وأتمنى أن يكون انضمامي لرؤية فنية وليس بسبب ضغوط الجماهير".