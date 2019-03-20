ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد علي: أعتذر لجماهير الزمالك وأسعى لدخول المنتخب بمجهودي..فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:19 م
أحمد علي
أحمد علي
محمد رشاد
وجه أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اعتذارًا لجماهير الزمالك بعد تسجيل هدف في شباك الأبيض في لقاء انتهى بالتعادل (2-2) فى إطار مباريات الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة قال علي:"أعتذر لجماهير الزمالك، لكنني لاعب كرة قدم أؤدي عملي في النهاية، وأجتهد لأقصى درجة ممكنة،أحاول أن أكون ضمن عناصر منتخب مصر في الفترة المقبلة، لست من نوعية اللاعبين الذين ينتقدون جهاز المنتخب عندما يتألقون".

وأنهى علي:"الجهاز الفني لمنتخب مصر له مطلق الحرية، لكنني أحاول الضغط عليهم بالملعب فقط، وأتمنى أن يكون انضمامي لرؤية فنية وليس بسبب ضغوط الجماهير".

ترشيحاتنا

شاهد.. الجماهير تمنع خروج حكام مباراة الزمالك والمقاولون من الملعب

بسبب طلب إجازة.. شيخ معهد أزهري بالإسماعيلية يصيب عاملا بـ 30 غرزة في وجهه

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 20-3-2019 .. تعادل مثير ومواجهة نارية

يورجن كلوب ينصح محمد صلاح بالسير على خطى سايدو ماني

تعرف على مواجهات دور الثمانية في الكونفيدرالية ومواعيد المباريات.. فيديو

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

المقاولون يباغت الزمالك بهدف التعادل .. فيديو

شاهد.. تعليق وائل جمعة بعد قرعة الأهلى فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

مفاجأة.. مغربي يتفوق على ميسي وأجويرو ويتصدر هدافي العالم في 2019

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

في اليوم العالمي للسعادة.. الزمالك يعكنن على جماهيره ويتعادل مع المقاولون.. فيديو

قبل قرعة ربع نهائى الكونفيدرالية..الزمالك كعبه عالي على نكانا الزامبي

ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك .. حسم الصدارة في القمة

بعد التعادل مع المقاولون .. جدول ناري لـ الزمالك في شهر أبريل

شاهد.. تعليق وائل جمعة بعد قرعة الأهلى فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

شاهد.. الجماهير تمنع خروج حكام مباراة الزمالك والمقاولون من الملعب

عقوبة قاسية في انتظار ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

قرعة دورى أبطال افريقيا ..المرشحون للأهلى طريقه للقب..بشرى خير مع صن داونز .. وبطل الجزائر يرسم الظهور الأول

بث مباشر.. قرعة الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا الآن

بالأرقام.. عماد النحاس عقدة الزمالك للمرة الرابعة في تاريخه

ملخص وأهداف المباراة المثيرة بين الزمالك والمقاولون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو
عبد المحسن سلامة: شبه توافق على مجمل التعديلات الدستورية في الحوار المجتمعي.. فيديو
شاهد.. وفاء عامر ونجلها يطرحان أغنية أشبع منها بمناسبة عيد الأم
ياسمين الخطيب لـ تامر أمين: جبت هدية لحماتك.. والأخير: يارب تنسى.. فيديو
فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها الغامض.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟