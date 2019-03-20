ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:05 م
الطلاق
الطلاق
هاني حسين
قال الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الإجتماع بجامعة الأزهر، إن معدلات الطلاق في مصر في تزايد مستمر.

وأضاف " السمالوطي " في حواره في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن إفشاء الأسرار الزوجية لأهل الزوجة أو الزوج او زملاء العمل او عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم أسباب زيادة نسب الطلاق.

وأكد أن الأسرة ميثاق غليظ قائم على كتمان الأسرار بين الزوج والزوجة، والحرص على المودة والمحبة، مضيفا:" من الطبيعي أن يتشاور الزوج مع زوجته في أي مشكلة يمر بها، ولا يتدخل الأهل في المشاكل الزوجية لأن تدخل الأهل يتسبب في حدوث حالات الطلاق".

ترشيحاتنا

الأهلي يواجه صن داونز فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

شاهد.. لحظة نجاة شخص من الموت بأعجوبة بسبب زلزال مدمر في تركيا

محمد طلعت: التعادل أمام الزمالك طريقنا للتواجد فى المربع الذهبي..فيديو

مواجهات دور الثمانية في دوري أبطال افريقيا .. فيديو

المقاولون يباغت الزمالك بهدف التعادل .. فيديو

يورجن كلوب ينصح محمد صلاح بالسير على خطى سايدو ماني

طرد زعيم الإخوان راشد الغنوشي من مدينة بن قردان التونسية

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب يثير قلق مسئولي الفريقين

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

ضربة موجعة لـ ليفربول ..إصابة أرنولد وخروجه من قائمة منتخب إنجلترا

أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو
عبد المحسن سلامة: شبه توافق على مجمل التعديلات الدستورية في الحوار المجتمعي.. فيديو
شاهد.. وفاء عامر ونجلها يطرحان أغنية أشبع منها بمناسبة عيد الأم
ياسمين الخطيب لـ تامر أمين: جبت هدية لحماتك.. والأخير: يارب تنسى.. فيديو
فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها الغامض.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟