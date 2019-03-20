أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو

قال الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الإجتماع بجامعة الأزهر، إن معدلات الطلاق في مصر في تزايد مستمر.



وأضاف " السمالوطي " في حواره في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن إفشاء الأسرار الزوجية لأهل الزوجة أو الزوج او زملاء العمل او عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم أسباب زيادة نسب الطلاق.



وأكد أن الأسرة ميثاق غليظ قائم على كتمان الأسرار بين الزوج والزوجة، والحرص على المودة والمحبة، مضيفا:" من الطبيعي أن يتشاور الزوج مع زوجته في أي مشكلة يمر بها، ولا يتدخل الأهل في المشاكل الزوجية لأن تدخل الأهل يتسبب في حدوث حالات الطلاق".

