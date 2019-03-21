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محافظات

محافظ القاهرة: المرأة المصرية أصبحت محط أنظار العالم في عهد الرئيس

الخميس 21/مارس/2019 - 07:19 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال - عدسة / اشرف العمدة
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الارتقاء المميز بدور المرأة المصرية ظهر جليًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أولى المرأة المصرية أهمية خاصة لتعيش أزهى عصورها.

وأضاف محافظ القاهرة: "والدليل على ذلك أصبح الآن 8 وزيرات ومحافظة فى الحكومة الحالية، حتى أصبحت المرأة المصرية محط أنظار وتقدير العالم".

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة أمس لتكريم الأمهات المثاليات عن المحافظة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والشبخ خالد صلاح وكيل أوقاف القاهرة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

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