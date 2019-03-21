محافظ القاهرة: المرأة المصرية أصبحت محط أنظار العالم في عهد الرئيس

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الارتقاء المميز بدور المرأة المصرية ظهر جليًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أولى المرأة المصرية أهمية خاصة لتعيش أزهى عصورها.





وأضاف محافظ القاهرة: "والدليل على ذلك أصبح الآن 8 وزيرات ومحافظة فى الحكومة الحالية، حتى أصبحت المرأة المصرية محط أنظار وتقدير العالم".



