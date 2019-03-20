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إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:29 م
جلد رجال ونساء في
جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة "الاختلاط"
آية جمعة
تعرضت مجموعة من الرجال والنساء من غير المتزوجين لعقوبة الجلد، اليوم ، لخرقهم قواعد الشريعة في إندونيسيا بعد أن تم القبض عليهم إما يتعانقون أو ممسكين بأيدي بعضهم البعض أو يمارسون الرذيلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتلقى 10 من الرجال والنساء ما بين أربعة و 22 جلدة خارج مسجد في باندا آتشيه بإندونيسيا، بعد قضاء عدة أشهر في السجن، وحضر توقيع العقوبة آلاف من السكان المحليين، وكان بينهم أطفال، وبعضهم صور عملية الجلد بالهواتف المحمولة.

وقال سفريادي، أحد الضباط،: "نأمل في المستقبل ألا تكون هناك حالات مثل هذه - إنه أمر محرج".

يذكر أن الجلد عقوبة شائعة لمجموعة من الجرائم في المنطقة التي تقع عند طرف جزيرة سومطرة، بما في ذلك القمار وشرب الكحول وممارسة الجنس مع المثليين.

إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور
إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور
إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور
إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور

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