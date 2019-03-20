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رياضة

محمد طلعت: التعادل أمام الزمالك طريقنا للتواجد فى المربع الذهبي..فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:10 م
محمد طلعت مهاجم
محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب
محمد رشاد
أكد محمد طلعت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على أن التعادل مع الزمالك يخدم فريقه لتحقيق هدفه بالتأهل للكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل انه سيكون طريقنا للمربع الذهبى فى الدورى.

وقال محمد طلعت في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "لا نشغل بالنا باسم المنافس، ويكون هدفنا دائما هو تحقيق الانتصار، التعادل مع الزمالك مقبول بكل تأكيد نظرا لأنهم متصدر الدوري وفريق كبير، لكننا سنحاول تقديم المزيد في الفترة المقبلة".

طلعت أتم "هدفنا هو إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وتعادل اليوم يساعدنا لتحقيق هدفنا في النهاية للوصول إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية".

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