ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 3 قرى بالوادي الجديد 7 ساعات

الخميس 21/مارس/2019 - 05:30 ص
الكهرباء
الكهرباء
منصور ابوالعلمين
أعلن رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، يوسف مرزوق، فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع الرئيسية عن ثلاث قرى وهي قرى جده، وبغداد، وجورمشين، اليوم، لأعمال الصيانة.

وقال "مرزوق"، فى بيان أمس، إنه سيتم فصل التيار من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس ، مما ينتج عنه ضعف التيار الكهربائي داخل مدينة باريس خلال تلك الفترة، كما سيتم فصل التيار الكهربي عن آبار الميكانيكا والكهرباء بقرى المكس والأربعين.

وأكد رئيس مركز باريس، أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز باريس تواصل أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة للمدينة وقراها، التي تشمل توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب وخطوط الكهرباء، إضافةً إلى رصف الطرق وتحسين البيئة، كما يتم أيضا استكمال تنفيذ تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الخاصة بازالة حظائر الماشية من داخل الكتل السكنية، ورفع المخلفات الزراعية من داخل مزارع النخيل وذلك تجنبا للحرائق والقضاء على سوسة النخيل الحمراء.

ترشيحاتنا

ضع زيت الزيتون على الملح لسبب سيدهشك

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو

يوم رياضي ساخن.. الزمالك يتعثر محليا ويترقب قاريا.. والأهلي بين نار القمة وحلم التاسعة

نبيل الحلفاوي لـ الزمالك: مش قلتلكم الدوري في الملعب

رئيس التشيك: تركيا حليف لداعش وليست عدوا له

نجل ليلى مراد يروي تفاصيل حياة والدته قبل وبعد دخولها الإسلام

البنك المركزي: التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد خلال 5 سنوات ..فيديو

بعد احتفاء فيفا بـ صلاح.. أسامة كمال للمصريين: تعرفوا حاجة عن السعادة.. فيديو

أحمد علي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك صحيحة.. واسألوا الونش ..فيديو

تقرير صادم يكشف استخدام الحكومة الأمريكية لصور مهاجرين وأطفال وأموات في أبحاث

أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب لتحفيزهم قبل السفر للنيجر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 21 مارس 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟