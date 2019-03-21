اليوم.. قطع الكهرباء عن 3 قرى بالوادي الجديد 7 ساعات

أعلن رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، يوسف مرزوق، فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع الرئيسية عن ثلاث قرى وهي قرى جده، وبغداد، وجورمشين، اليوم، لأعمال الصيانة.
وقال "مرزوق"، فى بيان أمس، إنه سيتم فصل التيار من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس ، مما ينتج عنه ضعف التيار الكهربائي داخل مدينة باريس خلال تلك الفترة، كما سيتم فصل التيار الكهربي عن آبار الميكانيكا والكهرباء بقرى المكس والأربعين.
وأكد رئيس مركز باريس، أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز باريس تواصل أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة للمدينة وقراها، التي تشمل توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب وخطوط الكهرباء، إضافةً إلى رصف الطرق وتحسين البيئة، كما يتم أيضا استكمال تنفيذ تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الخاصة بازالة حظائر الماشية من داخل الكتل السكنية، ورفع المخلفات الزراعية من داخل مزارع النخيل وذلك تجنبا للحرائق والقضاء على سوسة النخيل الحمراء.