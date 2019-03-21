اليوم.. قطع الكهرباء عن 3 قرى بالوادي الجديد 7 ساعات

أعلن رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، يوسف مرزوق، فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع الرئيسية عن ثلاث قرى وهي قرى جده، وبغداد، وجورمشين، اليوم، لأعمال الصيانة.





وقال "مرزوق"، فى بيان أمس، إنه سيتم فصل التيار من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس ، مما ينتج عنه ضعف التيار الكهربائي داخل مدينة باريس خلال تلك الفترة، كما سيتم فصل التيار الكهربي عن آبار الميكانيكا والكهرباء بقرى المكس والأربعين.



