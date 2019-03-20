40 حزبا يعلنون تأييدهم للتعديلات الدستورية.. ويطلقون حملة شعبها هيحميها ضد الارهاب..وموسى مصطفى موسى:تحصين أي نصوص فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة

تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة

تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه للجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب

محمد عزمي:

نتطلع إلى تعديل الدستور لضمان حياة كريمة للمواطنين

الحركة الوطنية:

تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر كاذب

مصر الثورة: