40 حزبا يعلنون تأييدهم للتعديلات الدستورية.. ويطلقون حملة شعبها هيحميها ضد الارهاب..وموسى مصطفى موسى:تحصين أي نصوص فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة

موسي مصطفي موسي:
تحصين مواد الدستور مصادرة على حقوق الأجيال القادمة
تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه للجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب
محمد عزمي:
تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه للجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب
محمد عزمي:
نتطلع إلى تعديل الدستور لضمان حياة كريمة للمواطنين
الحركة الوطنية:
الحركة الوطنية:
تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر كاذب
مصر الثورة:
مصر الثورة:
نؤيد التعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية
عقد اليوم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرًا بأحد فنادق الجيزة، بحضور 40 حزبا لدعم التعديلات الدستورية، حيث أعلنوا تأييدهم رسميا للتعديلات الدستورية خلال هذا المؤتمر ، مؤكدين أن الدستور من صناعة البشر قابل للتعديل، وتحصين أية نصوص دستورية فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة، كما دعوا أن نكون على قلب رجل واحد ونتكاتف من أجل خروج هذا الاستفتاء بمظهر حضاري يتناسب مع مكانة مصر العالمية وتاريخها وحضارتها وأصالة شعبها.
في البداية قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق أن أعضاء المجلس الرئاسى للتحالف اجتمع اليوم بصدد مهمة وطنية ملحة تحتاج منا الى جهد وعمل دؤوب ، حيث يتحتم علينا أن يكون لنا دور وطني فعال على الأرض تجاه مواطنينا فيما يخص موضوع الاستفتاء على الدستور.
وأشار "مصطفى"، إلى أن الدساتير صناعة بشرية قابلة للتعديل والدستور نفسه ينظم طريقة تعديله فى المادة 226 منه والحديث عن تعديل الدستور هو أمر دستوري ، والحديث حول رفض تعديل الدستور هو أمر لا يتسق وأحكام الدستور نفسه.
واكد رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق أن الأمر فى النهاية سيرجع للشعب فى إقرار التعديل ولا يجوز لأحد أن يصادر على حقه، كما أن فكرة تحصين أية نصوص دستورية فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة، موضحا "اننا وافقنا بالإجماع على مقترح التعديل الدستورى الذى وافق عليه البرلمان لما وجدنا فيه من اهداف مهمة يحتاج إليها الوطن ، ولما وجدنا فيه من ضرورة ملحة لمواجهة مخاطر عديدة على امن البلاد واستقرارها ومصالحها العليا".
ومن جانبه قال المهندس تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف أعلن رسميا تأييده للتعديلات الدستورية.
ووجه تيسير مطر رسالة تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة نجاح ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان، خاصة أن اتحاد شباب الحزب كان له مشاركة مميزة فى هذا الملتقى.
وأكد مطر أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه للجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان للبلاد.
وفي ذات السياق أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن ملف التعديلات الدستورية المنظور حاليًا أمام مجلس النواب، وطرحه المرتقب للاستفتاء الشعبي العام، أبرز وأقرب ملف يستدعي منا الحوار والتدبر والتفكر والمناقشة بعمق، وطرح ما لدينا من رؤى ومقترحات، مجردين من أي ذاتية او شخصنة للأمور، مشددًا على أن مهمتنا الحقيقية، ونجاحنا الحقيقي، يكمن في القدرة علي الحشد، وتحفيز الناخبين، بالوعي والتبصير بحقائق الامور وطبيعتها خاصة اننا امام استحقاق تاريخي، يرسم مستقبل الدولة، ويحدد مصيرها لسنوات قادمة.
ووصف رئيس الحزب، في كلمته تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر بالكاذب المستند إلى أباطيل وخداع، مشددًا على أن معركتنا الحقيقية هي قدرتنا على رفع الوعي وتبصير الناس بحقائق الامور وكشف أساليب أعداء الوطن الملتوية في الزيف والخداع والتحريض، وزرع الفتن، وبث الفرقة، وتأليب الناس على بعضهم البعض، خاصة ان تقريرهم استند على اكاذيب ملفقة ، صادرة من جماعات ومنظمات معروف مسبقًا على مر التاريخ طعمها وكراهيتها لمصر ارضًا وشعبًا وقيادةً، لما تحمله تلك الجماعات والمنظمات من إيديولوجيات وأفكار متطرفة، تنمو على الدم ، وتعيش على خراب الأوطان.
وأشاد "رؤوف"، برد وزارة الخارجية على التقرير الأمريكي المشبوه، معتبرًا أنه رد كشف استناد الأمريكان على أقوال مرسلة، وروايات وهمية لا وجود لها إلا في خيالاتهم المريضة وأسانيد صادرة من كيانات تحمل توجهات سياسية مناوئة للدولة المصرية، وتحركها دوافع مغرضة، ليست ابدًا منزهة، بل تحمل في طياتها كثيرا من هوي غرض دنيء المقصد ، متجاهلين كل الأسانيد الرسمية الموثقة الصادرة من جهات مصرية حكومية معترف بها دوليًا.
وأعلن رفض حزب الحركة الوطنية مثل هذه التقارير الملتوية التي تسبح في محيط من الزيف والتدليس، وشدد علي ان تقاريرهم المشبوهة لن تحرك ساكنًا في الداخل ، ولن تؤثر كلماتها المسمومة في ارادة شعب، يعي معنى الوطن، وابعاد أمنه وسلامته.
ومن جانبه قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن الشعب المصري بكل فئاته يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف الجيش المصري العظيم والشرطة الباسلة أصحاب العقيدة الراسخة في الدفاع عن الأرض والعرض ضد أي معتد آثم وضد كل أشكال الإرهاب.
وأضاف "أبو العطا"، أن الأمر يستلزم منا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد ونتكاتف من أجل خروج هذا الاستفتاء بمظهر حضاري يتناسب مع مكانة مصر العالمية وتاريخها وحضارتها وأصالة شعبها، كما يستلزم منا تحمل مسئوليتنا كتحالف سياسي يضم أكبر عدد من الأحزاب، تلك المسئولية التي تتمثل في المشاركة الفعالة بين جماهير الشعب المصري من توعية وتوضيح لماهية التعديلات الدستورية وأهميتها للحاضر والمستقبل الذي ننشده لمصرنا الحبيبة واجيالنا القادمة وشعبنا العظيم.
وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أنه منذ بداية طرح التعديلات الدستورية قلنا جميع نعم للتعديلات الدستورية، ونعم للاستقرار، ونعم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمزيد من الإنجازات، ونعم للرئيس عبد الفتاح السيسي قائدا لمصر، مستطردا: "نعلنها بكل وضوح أننا مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات مع إتاحة الفرصة للرئيس السيسي في تعيين نائب أو أكثر له".
وتابع: "لا شك أن مشاركتنا يجب أن تتخذ عدة محاور من خلال ندوات التوعية والمؤتمرات الجماهيرية وحملات طرق الأبواب، وذلك بعد أن فتح البرلمان المصري جلسات الحوار المجتمعي والذي وجه فيها دعوته لعدد من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وعدد من الهيئات القضائية والمجالس القومية، لأن فتح باب النقاش سيصب في اتجاه المصلحة العامة، مشيرا إلى أن القول الأخير سيكون للشعب المصري من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفي السياق ذاته قال محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، أتقدم باسمي وكوادر اتحاد شباب الأحزاب بخالص الشكر والتقدير إلى رؤساء الأحزاب المصرية وقادة تحالف الأحزاب المصرية علي الدعم الدائم للشباب والرؤية الواضحة والجلية لتمكين الشباب ومشاركتهم الفعالة في صناعة القرار.
وأضاف "عزمى": إننا على أعتاب مرحلة هامة في تاريخ الأمة المصرية نتطلع فيها إلى تعديل الدستور المصري من أجل مزيد من الضمانات والآليات لضمان حياة كريمة للمواطنين وحقوق متساوية للجميع وعقد اجتماعي يتلاءم مع متطلبات العصر.
وتابع:"نعد حضراتكم أن ينظم اتحاد الشباب العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل حتى نعبر عن آراء مختلف شباب الوطن حول المرحلة الحالية وأولوياتنا كشباب يطمح لمستقبل أفضل وآمه تتقدم بسواعد أبنائها المخلصين".
واستطرد: "أود أن انقل لكم الروح الايجابية والحماس الذي ساد وسط جموع المشاركين بالملتقى العربي الإفريقي للشباب الذي عقد بأسوان خلال الأسبوع الحالي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة الشباب العربي والإفريقي والمصري للتعبير عن آراءهم وقضاياهم بحرية تامة و موضوعية مجردة لينتج عنه توصيات نهائية تتصدى لمشكلات المنطقتين وتخلق حلول نابعة من فكر الشباب وبدعم من الرئيس".
وتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب الروحي لشباب العالم لما شهدناه من عودة مصر لمكانتها ودورها الريادي وسط العالم العربي والقارة السمراء.
واختم: "أخيرا يتقدم اتحاد الشباب بالشكر إلى المؤسسات المصرية وعلي رأسها القوات المسلحة والشرطة المصرية الشكر والتحيه للتضحيات والبطولات التي يكتبها كل يوم الأبطال بدمائهم من اجل أن ننعم بحياة آمنه ومستقرة وبيئة يبدع فيها الشباب للغد الذي نتمناه.
عقد اليوم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرًا بأحد فنادق الجيزة، بحضور 40 حزبا لدعم التعديلات الدستورية، حيث أعلنوا تأييدهم رسميا للتعديلات الدستورية خلال هذا المؤتمر ، مؤكدين أن الدستور من صناعة البشر قابل للتعديل، وتحصين أية نصوص دستورية فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة، كما دعوا أن نكون على قلب رجل واحد ونتكاتف من أجل خروج هذا الاستفتاء بمظهر حضاري يتناسب مع مكانة مصر العالمية وتاريخها وحضارتها وأصالة شعبها.
في البداية قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق أن أعضاء المجلس الرئاسى للتحالف اجتمع اليوم بصدد مهمة وطنية ملحة تحتاج منا الى جهد وعمل دؤوب ، حيث يتحتم علينا أن يكون لنا دور وطني فعال على الأرض تجاه مواطنينا فيما يخص موضوع الاستفتاء على الدستور.
وأشار "مصطفى"، إلى أن الدساتير صناعة بشرية قابلة للتعديل والدستور نفسه ينظم طريقة تعديله فى المادة 226 منه والحديث عن تعديل الدستور هو أمر دستوري ، والحديث حول رفض تعديل الدستور هو أمر لا يتسق وأحكام الدستور نفسه.
واكد رئيس المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق أن الأمر فى النهاية سيرجع للشعب فى إقرار التعديل ولا يجوز لأحد أن يصادر على حقه، كما أن فكرة تحصين أية نصوص دستورية فيه مصادرة على حقوق الأجيال القادمة، موضحا "اننا وافقنا بالإجماع على مقترح التعديل الدستورى الذى وافق عليه البرلمان لما وجدنا فيه من اهداف مهمة يحتاج إليها الوطن ، ولما وجدنا فيه من ضرورة ملحة لمواجهة مخاطر عديدة على امن البلاد واستقرارها ومصالحها العليا".
ومن جانبه قال المهندس تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف أعلن رسميا تأييده للتعديلات الدستورية.
ووجه تيسير مطر رسالة تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة نجاح ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان، خاصة أن اتحاد شباب الحزب كان له مشاركة مميزة فى هذا الملتقى.
وأكد مطر أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه للجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان للبلاد.
وفي ذات السياق أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن ملف التعديلات الدستورية المنظور حاليًا أمام مجلس النواب، وطرحه المرتقب للاستفتاء الشعبي العام، أبرز وأقرب ملف يستدعي منا الحوار والتدبر والتفكر والمناقشة بعمق، وطرح ما لدينا من رؤى ومقترحات، مجردين من أي ذاتية او شخصنة للأمور، مشددًا على أن مهمتنا الحقيقية، ونجاحنا الحقيقي، يكمن في القدرة علي الحشد، وتحفيز الناخبين، بالوعي والتبصير بحقائق الامور وطبيعتها خاصة اننا امام استحقاق تاريخي، يرسم مستقبل الدولة، ويحدد مصيرها لسنوات قادمة.
ووصف رئيس الحزب، في كلمته تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر بالكاذب المستند إلى أباطيل وخداع، مشددًا على أن معركتنا الحقيقية هي قدرتنا على رفع الوعي وتبصير الناس بحقائق الامور وكشف أساليب أعداء الوطن الملتوية في الزيف والخداع والتحريض، وزرع الفتن، وبث الفرقة، وتأليب الناس على بعضهم البعض، خاصة ان تقريرهم استند على اكاذيب ملفقة ، صادرة من جماعات ومنظمات معروف مسبقًا على مر التاريخ طعمها وكراهيتها لمصر ارضًا وشعبًا وقيادةً، لما تحمله تلك الجماعات والمنظمات من إيديولوجيات وأفكار متطرفة، تنمو على الدم ، وتعيش على خراب الأوطان.
وأشاد "رؤوف"، برد وزارة الخارجية على التقرير الأمريكي المشبوه، معتبرًا أنه رد كشف استناد الأمريكان على أقوال مرسلة، وروايات وهمية لا وجود لها إلا في خيالاتهم المريضة وأسانيد صادرة من كيانات تحمل توجهات سياسية مناوئة للدولة المصرية، وتحركها دوافع مغرضة، ليست ابدًا منزهة، بل تحمل في طياتها كثيرا من هوي غرض دنيء المقصد ، متجاهلين كل الأسانيد الرسمية الموثقة الصادرة من جهات مصرية حكومية معترف بها دوليًا.
وأعلن رفض حزب الحركة الوطنية مثل هذه التقارير الملتوية التي تسبح في محيط من الزيف والتدليس، وشدد علي ان تقاريرهم المشبوهة لن تحرك ساكنًا في الداخل ، ولن تؤثر كلماتها المسمومة في ارادة شعب، يعي معنى الوطن، وابعاد أمنه وسلامته.
ومن جانبه قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن الشعب المصري بكل فئاته يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف الجيش المصري العظيم والشرطة الباسلة أصحاب العقيدة الراسخة في الدفاع عن الأرض والعرض ضد أي معتد آثم وضد كل أشكال الإرهاب.
وأضاف "أبو العطا"، أن الأمر يستلزم منا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد ونتكاتف من أجل خروج هذا الاستفتاء بمظهر حضاري يتناسب مع مكانة مصر العالمية وتاريخها وحضارتها وأصالة شعبها، كما يستلزم منا تحمل مسئوليتنا كتحالف سياسي يضم أكبر عدد من الأحزاب، تلك المسئولية التي تتمثل في المشاركة الفعالة بين جماهير الشعب المصري من توعية وتوضيح لماهية التعديلات الدستورية وأهميتها للحاضر والمستقبل الذي ننشده لمصرنا الحبيبة واجيالنا القادمة وشعبنا العظيم.
وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أنه منذ بداية طرح التعديلات الدستورية قلنا جميع نعم للتعديلات الدستورية، ونعم للاستقرار، ونعم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمزيد من الإنجازات، ونعم للرئيس عبد الفتاح السيسي قائدا لمصر، مستطردا: "نعلنها بكل وضوح أننا مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات مع إتاحة الفرصة للرئيس السيسي في تعيين نائب أو أكثر له".
وتابع: "لا شك أن مشاركتنا يجب أن تتخذ عدة محاور من خلال ندوات التوعية والمؤتمرات الجماهيرية وحملات طرق الأبواب، وذلك بعد أن فتح البرلمان المصري جلسات الحوار المجتمعي والذي وجه فيها دعوته لعدد من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وعدد من الهيئات القضائية والمجالس القومية، لأن فتح باب النقاش سيصب في اتجاه المصلحة العامة، مشيرا إلى أن القول الأخير سيكون للشعب المصري من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفي السياق ذاته قال محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، أتقدم باسمي وكوادر اتحاد شباب الأحزاب بخالص الشكر والتقدير إلى رؤساء الأحزاب المصرية وقادة تحالف الأحزاب المصرية علي الدعم الدائم للشباب والرؤية الواضحة والجلية لتمكين الشباب ومشاركتهم الفعالة في صناعة القرار.
وأضاف "عزمى": إننا على أعتاب مرحلة هامة في تاريخ الأمة المصرية نتطلع فيها إلى تعديل الدستور المصري من أجل مزيد من الضمانات والآليات لضمان حياة كريمة للمواطنين وحقوق متساوية للجميع وعقد اجتماعي يتلاءم مع متطلبات العصر.
وتابع:"نعد حضراتكم أن ينظم اتحاد الشباب العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل حتى نعبر عن آراء مختلف شباب الوطن حول المرحلة الحالية وأولوياتنا كشباب يطمح لمستقبل أفضل وآمه تتقدم بسواعد أبنائها المخلصين".
واستطرد: "أود أن انقل لكم الروح الايجابية والحماس الذي ساد وسط جموع المشاركين بالملتقى العربي الإفريقي للشباب الذي عقد بأسوان خلال الأسبوع الحالي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة الشباب العربي والإفريقي والمصري للتعبير عن آراءهم وقضاياهم بحرية تامة و موضوعية مجردة لينتج عنه توصيات نهائية تتصدى لمشكلات المنطقتين وتخلق حلول نابعة من فكر الشباب وبدعم من الرئيس".
وتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب الروحي لشباب العالم لما شهدناه من عودة مصر لمكانتها ودورها الريادي وسط العالم العربي والقارة السمراء.
واختم: "أخيرا يتقدم اتحاد الشباب بالشكر إلى المؤسسات المصرية وعلي رأسها القوات المسلحة والشرطة المصرية الشكر والتحيه للتضحيات والبطولات التي يكتبها كل يوم الأبطال بدمائهم من اجل أن ننعم بحياة آمنه ومستقرة وبيئة يبدع فيها الشباب للغد الذي نتمناه.