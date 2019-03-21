توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة والنادي الأهلي.. اليوم

توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الخميس، بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي، تحت شعار "من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





وقال "شوقي"، يسرني أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي يهدف للتعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة.



