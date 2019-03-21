ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة والنادي الأهلي.. اليوم

الخميس 21/مارس/2019 - 07:22 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الخميس، بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي، تحت شعار "من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. 

وقال "شوقي"، يسرني أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي يهدف للتعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن البروتوكول يتيح تربية الصغار على اكتساب المعارف والبحث المنهجي منذ الصغر وكذلك يفتح الأبواب للتعاون بين الوزارة والنادي الأهلي في أنشطة ومسابقات رياضية لتحفيز شبابنا على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا.

ترشيحاتنا

سميرة سعيد تتألق في إطلالة مميزة بالأزرق

الدولة تحارب الإدمان داخل قطاعاتها.. الموافقة على مشروع قانون يحدد طرق التعامل مع من يثبت تعاطيه للمخدرات في الجهاز الإداري للدولة.. وننشر أهم البنود

شاروبيم: الانتهاء من 58 مشروعا بتكلفة مليار و800 مليون جنيه

علي لطفي: لا مشكلة في الجلوس احتياطيا للشناوي وإكرامي ..فيديو

شاهد| هبوط مرعب لطائرة وسط عاصفة رياح بسرعة 75 ميلا في الساعة

أصغر 30 عاما بـ5 خطوات فقط

هشام سليم: أفلام المقاولات سبب ظهوري في أعمال كبيرة ..فيديو

حارس مرمى سموحة يوجه رسالة مؤثرة لوالدته في عيد الأم ..صور

تعرف على إيرادات الضيف بعد عرضه 11 أسبوعا

هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو

أحمد علي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك صحيحة.. واسألوا الونش ..فيديو

فاينانشيال تايمز: مجموعات مالية تبدأ سحب تريليون إسترليني من بريطانيا مع تخبط البريكست

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟