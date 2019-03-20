ماكرون: تعزيزات إضافية في أنحاء فرنسا استعدادا لمظاهرات السترات الصفراء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سوف تنشر تعزيزات عسكرية إضافية في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الأمن قبيل مظاهرات عناصر "السترات الصفراء" المحتملة في عطلة نهاية الأسبوع.



وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية وفقا لقناة "فرانس – 24" اليوم الأربعاء إن ماكرون أوضح أن قوات الجيش سوف تتولى تأمين المباني الحكومية وغيرها من المواقع المهمة من أجل إتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتركيز على حفظ النظام العام، وتأتي هذه التعزيزات الإضافية في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الأمنية الجديدة التي أعلنت الحكومة الفرنسية عنها أمس الأول الاثنين، والتي شملت حظر تنظيم المظاهرات في شارع الإليزيه بباريس علاوة على مدينتين فرنسيتين أخريين.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية تنشر بالفعل نحو 7 آلاف جندي، أغلبهم مسلح بالبنادق الآلية، في مختلف أنحاء البلاد، بغرض حماية المواقع الحساسة وذلك منذ الأعمال الإرهابية التي وقعت في باريس عام 2015.



وكانت مظاهرات عناصر السترات الصفراء التي نظمت يوم السبت الماضي شهدت وقوع أعمال شغب وسطو على المحال الفاخرة.