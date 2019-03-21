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نواب البرلمان يحاصرون 3 وزراء بطلبات إحاطة.. حرمان الريف والصعيد من التموين بسبب الكهرباء.. وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة في شهر رمضان

الخميس 21/مارس/2019 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصي و عبد الرحمن سرحان
طلب إحاطة بشأن ربط بطاقات التموين باستهلاك الكهرباء
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن استعدادات الحكومة لشهر رمضان
طلب إحاطة حول ضعف الشبكة المحمول بطريق البرانيس حلايب وشلاتين
طلب إحاطة لكامل الوزير لتهالك طريق البرانيس أسوان

أعلن عدد من نواب البرلمان تقدمهم بعدد من طلبات الإحاطة إلى المسئولين منها على سبيل المثال لوزير التموين بشأن استعدادات الحكومة لشهر رمضان، وطلبات إحاطة أخرى بشأن ربط بطاقات التموين باستهلاك الكهرباء، إضافةً إلى طلب إحاطة إلى وزير الاتصالات، بشأن تقوية شبكة المحمول في طريق البرانيس بحلايب وشلاتين وطلب إحاطة آخر لوزير النقل بشأن رصف طريق "البرانيس" أسوان.

أعلن النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بشأن ربط بطاقات التموين باستهلاك الكهرباء، مطالبًا بسرعة إيقاف هذا الشرط، الذي وصفه بغير المنصف.

وقال "حجازي" في طلب الإحاطة إن الأمر فيه ظلم للريف والصعيد بالتحديد، حيث إنهم يقومون بتركيب عداد واحد للمنزل كله، وغالبا ما يكون المنزل مكونا من أكثر من طابق يعيش فيه الأولاد، الأمر الذي يؤدي لزيادة استهلاك الكهرباء، وبالتالي لا يستقيم إزالة الأسرة من دعم التموين، وفقا لهذا الشرط.

وأضاف النائب: "أما في حالة طلب الأسرة تركيب أكثر من عداد، فإن المسئولين يطلبون موافقة الوحدة المحلية، والتي لا تعطي الموافقة نظرًا لعدم وجود ترخيص للمنزل، قبل صدور قانون البناء الموحد".

وتوجه اللواء عصام بركات، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، بشأن استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك.

وقال بركات في طلبه؛ أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وعلى الحكومة أن تستعد له مبكرًا حتى لا تتفاقم الأزمات المعيشية على المواطنين خلال الشهر الفضيل، وبالتالي لابد من الوقوف على استعدادات المحافظات، والإجراءات الخاصة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى.

وأكد نائب البرلمان، ضرورة رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية، فضلا عن العمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق التوسع في معارض السلع التموينية والغذائية واللحوم بأنواعها، التي يتم بيعها بأسعار مناسبة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد نائب البرلمان، على ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، وكذا الرقابة المستمرة، بما يسهم في ضبط الأسواق، كما وجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، والتي ستُسهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين.

وأعلن النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، تقدمه طلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجهًا إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقوية شبكة المحمول في طريق البرانيس بحلايب وشلاتين.

وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه شبكة الهاتف في هذا الطريق ضعيفة جدا وتحتاج إلى تقوية ودعم، ولابد من اعادة هيكلة الشبكات وتوقيع الصيانة اللازمة عليها لضمان سير العملية الاتصالية على أكمل وجهة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم تقديم طلب الاحاطة لرئيس البرلمان وفي انتظار حل مشكلة ضعف الشبكة في هذه المنطقة بحضور الوزير او ممثل الوزارة بمجلس النواب.

كما أعلن النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، تقدمه طلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجهًا إلى المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن رصف طريق "البرانيس" أسوان.

وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا الطريق مر عليه أكثر من 10 سنوات، فأصبح متهالك ولايصلح للسير، حيث تكثر به المطبات وكذلك الحفر، الأمر الذي يعيق سير حركة السيارات والمارة المترجلين، ويخلق العديد من الحوادث القاتلة التي يعاني منها أهالي المنطقة طوال فترة تهلكه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم تقديم طلب الاحاطة بالفعل وننتظر الاستجابة عليه لإعادة رصف الطريق مرة أخرى.

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