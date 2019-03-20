أبو شقة: هناك إجماع على ضرورة إجراء التعديلات على الدستور

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة الدستورية بدأت في استضافة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية في حضور أساتذة القانون ورجال الصحافة والاعلام وقد أبدى الجميع رأيه في حرية كاملة وديمقراطية رائعة من خلال قناعاتهم التامة في هذا الشأن.



وأكد أبو شقة فى بيان صحفى له على أنه كان هناك إجماع على ضرورة إجراء التعديلات على الدستور بالرغم من وجود رؤى متباينة ولكنها تصب في الصالح العام، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن ضرورة استحداث مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية مع منح مجلس الشيوخ القادم صلاحيات تشريعية.



وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية إلى ان الحوار دار ايضا حول نسبة تمثيل المرأة بنسبة ٢٥٪ لتقوم بدورها السياسي في المرحلة القادمة من خلال تمكين المرأة التي تسعى أليه الدولة المصرية ، مؤكدا أن جميع الحضور أكدوا على أهمية خروج التعديلات الدستورية بالشكل اللائق لتتناسب مع المرحلة الفارقة في تاريخ مصر لبناء دولة مدنية حديثة.

