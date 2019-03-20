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تعليم

جامعة عين شمس عن كشف المخدرات: دور أعضاء هيئة التدريس جاي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:21 م
تعاطي مخدرات
تعاطي مخدرات
عمرو ممدوح
قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الحملات العشوائية لمكافحة الإدمان، والكشف المفاجئ لن يقتصر على العاملين، مشيرا إلى أن المرحلة التالية ستكون للكشف على الطلاب.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الأمر لن يتوقف على الطلاب والعاملين المخاطبين بالقانون المدني فقط، قائلا: "دور أعضاء هيئة التدريس جاي"، إلا أنه لم يتحدد موعد إطلاق حملات الكشف عليهم حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يتم اجراء تحليل مخدرات على جميع الطلاب داخل المدن الجامعية قبل التسكين، وقبل بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم تطبيقه حتى لا ينافس المتعاطي زميله غير المتعاطي، وعلاج من يثبت تعاطيه.

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