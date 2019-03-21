وكيل صحة الدقهلية: لدينا 104 مستشفيات و9585 سريرا ..صور

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعًا مساء أمس، الأربعاء، حضره المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات لاستعراض المشروعات التي تم الانتهاء منها في جميع القطاعات والمشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الراهن والمشروعات المخطط تنفيذها.





وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد المستشفيات 104، وإجمالي عدد الأسرة 9585، مؤكدًا أن عدد المستشفيات العامة بالمحافظة 4 مستشفيات و11 مستشفى مركزي من الفئة أ و8 مستشفيات مركزية فئة ب، إضافة إلى 8 مستشفيات نوعية و2 مستشفى تتبع هيئة التأمين الصحي و3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى تابع لأمانة الصحة النفسية.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على نجاح المحافظة الكبير في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة وتصدرها المركز الأول على مستوى محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة السبع والتي قام خلالها القطاع الصحي بالكشف على مليوني و830 ألفًا و756 مواطنًا بنسبة 67% وبنسبة إجمالية 203% زيادة عن المستهدف.





ومن جانبه، شدد الدكتور كمال شاروبيم، على ضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن خاصة مع نجاح المحافظة في إجراء 1713 عملية جراحية بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة و5600 عملية جراحية في مستشفيات جامعة المنصورة.





وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار في الرقابة على المنشآت الغذائية والصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة بعد أن تم التفتيش على 260 ألف منشأة، وتم إغلاق 21 ألف منشأة لمخالفتها، إضافةً إلى تحرير 51 ألف محضر مخالفة.