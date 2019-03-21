ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل صحة الدقهلية: لدينا 104 مستشفيات و9585 سريرا ..صور

الخميس 21/مارس/2019 - 12:47 ص
الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعًا مساء أمس، الأربعاء، حضره المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات لاستعراض المشروعات التي تم الانتهاء منها في جميع القطاعات والمشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الراهن والمشروعات المخطط تنفيذها. 

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد المستشفيات 104، وإجمالي عدد الأسرة 9585، مؤكدًا أن عدد المستشفيات العامة بالمحافظة 4 مستشفيات و11 مستشفى مركزي من الفئة أ و8 مستشفيات مركزية فئة ب، إضافة إلى 8 مستشفيات نوعية و2 مستشفى تتبع هيئة التأمين الصحي و3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى تابع لأمانة الصحة النفسية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على نجاح المحافظة الكبير في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة وتصدرها المركز الأول على مستوى محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة السبع والتي قام خلالها القطاع الصحي بالكشف على مليوني و830 ألفًا و756 مواطنًا بنسبة 67% وبنسبة إجمالية 203% زيادة عن المستهدف. 

ومن جانبه، شدد الدكتور كمال شاروبيم، على ضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن خاصة مع نجاح المحافظة في إجراء 1713 عملية جراحية بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة و5600 عملية جراحية في مستشفيات جامعة المنصورة. 

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار في الرقابة على المنشآت الغذائية والصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة بعد أن تم التفتيش على 260 ألف منشأة، وتم إغلاق 21 ألف منشأة لمخالفتها، إضافةً إلى تحرير 51 ألف محضر مخالفة.

وكيل صحة الدقهلية: لدينا 104 مستشفيات و9585 سريرا ..صور
وكيل صحة الدقهلية: لدينا 104 مستشفيات و9585 سريرا ..صور
وكيل صحة الدقهلية: لدينا 104 مستشفيات و9585 سريرا ..صور
وكيل صحة الدقهلية: لدينا 104 مستشفيات و9585 سريرا ..صور

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق وائل جمعة بعد قرعة الأهلى فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك يطلق ميزة جديدة.. حدث ماسنجر على هاتفك المحمول فورا

بالأرقام.. عماد النحاس عقدة الزمالك للمرة الرابعة في تاريخه

عماد النحاس: راض عن النتيجة وأداء المقاولون أمام الزمالك المتصدر.. فيديو

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

فتحي سرور يكشف عن رأيه في التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة

الأهلي يواجه صن داونز فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها الغامض.. فيديو

بشرى سارة للزمالك حال وصوله إلى المباراة النهائية فى الكونفدرالية

سميرة عبد العزيز لـ صدى البلد: أوافق على العمل مع محمد رمضان بشرطين

زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو

إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

هيكل: مصر حجبت مواقع تحرض على الإرهاب.. وتكاتف العالم يعزز مواجهته ..فيديو
الحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات.. فيديو
مصطفى الفقي: التعصب والعنصرية قتلا الرئيس الأمريكي كنيدي..فيديو
زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو
مصطفى الفقي: هناك فارق بين اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟