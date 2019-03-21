التنمية المحلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من قيادات المستقبل.. الأحد

تحتفل وزارة التنمية المحلية الأحد المقبل بتخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل بالمحافظات الذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.





وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري ورفع قدرات وكفاءات العاملين بالمحافظات وإعداد صف ثانٍ من القيادات الشبابية لتولى المسئولية.





ويقام حفل التخرج بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور أعضاء الدورة الحالية والبالغ عددهم 64 متدربًا وجميع الدفعات السابقة التى تخرجت من قبل.