الليبراليون العرب: اخترنا مصر مقرا للاتحاد إيمانا بدورها القيادي.. العرابي: لدينا فرصة هامة لتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة.. عبيابة: سنساهم بكل ما نستطيع لمحاربة داء الإرهاب

محمد العرابي: نشاط الأحزاب يجب أن يخاطب الناس على أرض الواقع

رئيس الاتحاد الليبرالي العربي: لولا انتصار مصر على الإرهاب لقُضي علينا جميعًا المؤتمر: القوى الناعمة تقرب الأوطان وسترعى الخلاف بين الأشقاء





نظم الاتحاد الليبرالي العربي مؤتمر بمناسبة نقل مقر الاتحاد لمصر، وشارك في المؤتمر، الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، والوزير محمد العرابي رئيس مجلس أمناء حزب المؤتمر، وحسن عبيابة رئيس الاتحاد الليبرالي العربي من المغرب وبيير جعارة أمين عام الاتحاد الليبرالي العربي من لبنان والوزيرة ميادة سوار الذهب عضو مكتب تنفيذي للاتحاد و ممثل السودان وحازمة قواسمة أمين سر الاتحاد وممثل فلسطين جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر ‘ ورئيس لجنة السياسات بالاتحاد‘ وسندس سياري عضو اتحاد الشباب الليبرالي ومحمد المليجي عضو المجلس الرئاسي بحزب المؤتمر وعضو مكتب تنفيذي بالاتحاد المغرب وخالد الديك عضو اتحاد الشباب الليبرالي العربي من لبنان.





كما شارك في المؤتمر كل من النائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر ‘ وعتمان الكريم وصالحين القبلاوي من حركة مستقبل ليبيا ‘ وكل من طارق رسلان وأحمد عمران وحامد الشناوي نواب رئيس حزب المؤتمر.





فى البداية وجه بيير جعارة، أمين الاتحاد الليبرالي العربي، الشكر لحزب المؤتمر ممثلا برئيسه الربان عمر صميدة ونائب الرئيس جهاد سيف لدعوتهم الكريمة للاتحاد لزيارة مصر والتباحث في قضايا مصيرية لمستقبل الاتحاد والدول الأعضاء فيه.





وقال الوزير محمد العرابي رئيس مجلس أمناء اتحاد الليبراليين العرب إن الاتحاد بدأ عمله علي أرضية صالحة جيدة ليمثل فرصة هامة لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية.





أضاف العرابي أن نشاط الاحزاب يجب ان يخاطب الناس علي الأرض، مشيرا إلى أهمية ما وصفه بدبلوماسية الناس للناس.





وأوضح أن عودة دولة المغرب للحضن الإفريقي مرة أخرى سيكون لها أثر جيد على القارة السمراء والدول العربية، لافتا إلى مصر والمغرب يمثلان الشرق والغرب للعالم العربي ومن هنا سيكون التعاون أفضل لمستقبل القارة الأفريقي والعالم العربي بوجه عام.





ودعا العرابي كل الأحزاب الليبرالية للانضمام للاتحاد العربي خاصة الاحزاب التي لديها فكر واحد وترغب في العمل المشترك من اجل مصلحة العرب والانتشار لضم مختلف شباب العرب.





وأشار إلي أن انضمام أحزاب أخري للعالم العربي يجعله نواة للعمل المشترك وشبكة نجاة من أي خلافات عربية متمنيا أن ينضم الجميع لهذا المحفل.





وأشاد حسن عبيابة رئيس الاتحاد الليبرالي العربي، بالتنظيم الرائع لمنتدى الشباب العربي الافريقي بأسوان مؤخرا وهو ما يؤكد على مكانة مصر كقبلة العرب والعالم.





وأضاف عبيابة، ان الاتحاد الليبرالي العربي سيساهم بكل ما يستطيع لمحاربة داء الإرهاب موجها التحية لمصر بسبب نجاح حربها علي الارهاب، مضيفا: "لو انتصر الإرهاب في مصر لكسح جميع الدول العربية، كان لمصر دور بارز في مواجهة الإرهاب والتطرف ولولا دورها لأصبح لدينا قندهار داخل الدول العربية".





وطالب عبيابة، جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية في الدول العربية ، بضرورة ان ترفع رايتها لمحاربة الارهاب، لافتا إلي أنه للأسف نجد ان كل المتطرفين من تخصصات علمية بحتة ومن ثم يجب أن يكون للفكر دور هام في مواجهة قوي الارهاب والتطرف.





ورحب الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بأعضاء الاتحاد الليبرالي العربي، لافتا إلى أنه لأول مرة تجتمع الدول العربية كفكر ليبرالي لمصلحة الوطن العربي ويجلسون على مائدة واحدة لمناقشة ما يفيد وطننا.





وتابع صميدة :الاتحاد الممثل في القوي الناعمه ستقرب الأوطان من بعضها البعض وسترعى الخلاف بين الدول الأشقاء ونحن نتواجد كطرف أساسي في حل الخلافات بين الدول العربية نتيجة للتقارب الموجود في الاتحاد الليبرالي.





وتابع: رأينا في مؤتمر الشباب الأخير في أسوان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كيف تقارب الشباب العربي والافريقي؟، ونأمل أن يكون لدينا نشر للثقافة الوطنية الخاصة بالدولة المدنية القائمة على العمل والعلم.





وأعلن اتحاد الليبراليين العرب، أن مصر ستكون المقر الرئيسي للاتحاد، نظرًا لحجم مصر ودورها التاريخي والاستراتيجي في قيادة العالم العربي، ولانها البوابة الرئيسية للعالم العربي والافريقي.





وذكر بيان، الأربعاء، أن اتحاد الليبراليين العرب يري أهمية التمسك بمبادئ الحرية والديمقراطية التي أنشئ من أجلها الاتحاد، انطلاقًا من مبادئ العمل العربي المشترك، بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لمطالب شعوبنا.





أوضح اتحاد الليبراليين العرب أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، والقدس الشريف العاصمة الابدية لدولة فلسطين العربية، مؤكدين على أهمية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، والمضي قدمًا في عملية سياسية أساسها العدالة وصولًا لتحقيق حل الدولتين.





وتابع البيان: "توقف المجتمعون على ما يحدث هذه الأيام في كل من اليمن والجزائر والسودان وتم التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في هذه الدول، حيث تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة في اليمن، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وضمان حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير".





وأكد اتحاد الليبراليين العرب على مواقفه الثابتة في محاربة الإرهاب والتطرف الفكر، كما أعلن دعمه لكل الخطوات التي تتبناها جمهورية مصر العربية في اجتثاث الإرهاب في سيناء، ويثمن الاتحاد إنجازات القيادة المصرية التي تحققت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي.





وأشار اتحاد الليبراليين العرب إلي أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة ليبيا الشقيقة، وذلك من خلال الدعم العربي للمصالحة الوطنية الشاملة بين المكونات السياسية والاجتماعية، نحو بناء دولة المؤسسات والقانون وإتاحة الحريات العامة.





وشدد الاتحاد على أهمية توجهات الاحزاب الليبرالية اللبنانية على سيادة الدولة وفق رؤية وطنية شاملة، بحيث يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة، والسلاح الشرعي هو سلاح الدولة فقط.





كما أكد الاتحاد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية كاملة بما فيها الصحراء المغربية ودعم اقتراح المغرب حول الحكم الذاتي الذي وجد قبولًا واسعًا من طرف المجتمع الدولي، وصولًا إلى الحل السلمي والسياسي والدائم تحت إشراف الأمم المتحدة.





وشدد البيان على أهمية دور المراة الريادي وضرورة تقلدها مناصب قيادية عليا في العالم العربي ،كما ثمن الاتحاد دور الشباب العربي الليبرالي في بناء مجتمعاتهم، في ظل التحديات التي تواجههم وعلى رأسها التعليم والبطالة، والضغوطات الاقتصادية، مؤكدين على ضرورة تمكين الشباب سياسيًا وإقتصاديًا، وتوفير حياة كريمة لهم تلبي طموحاتهم.



