استخراج شهادات الإعفاء لمتحدي الإعاقة من طلاب أصول الدين بالأزهر

استقبل مركز تجنيد وتعبئة الزقازيق طلاب كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق من متحدي الإعاقة، وذلك لتيسير استخراج شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية لهؤلاء الطلاب.





يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدفاع والجامعات لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن من طلبة الجامعات وحرصًا من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة ومن كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق على تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة لأبنائها الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.





واستقبل وفد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق وعلى رأسهم الدكتور أحمد دهشان، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وطلاب "أزهريون على المنهج" بكلية اصول الدين والدعوة، في إطار الجهود المتواصلة للكلية في رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الخدمات لهم، بدعم الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد الكلية، وسعيه لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب وتقديم المساعدة الكاملة للطلاب في حياتهم الدراسية والمساهمة الفعالة في التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم.





ووقع الكشف الطبي على الطلاب وتحديد مدى لياقتهم الطبية، وعرضهم على اللجنة المعنية لتحديد موقفهم من التجنيد وتيسير حصولهم على شهادات الإعفاء دون بذل أي جهد، وبلغت أعداد الطلبة التي تم إجراء الكشف الطبي عليهم (45) طالبًا.



