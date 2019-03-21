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حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 21 مارس 2019

الخميس 21/مارس/2019 - 05:28 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس ٢١ مارس 2019
هاجر هانئ
حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".

وحول هذا الأمر، كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس ٢١مارس 2019، على النحو التالي:


الحمل
من21/3 إلى 20/4
ماليا واجتماعيا: القمر المكتمل في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى اليوم في قراراتك الشرائية وفي أقوالك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
صحيا: القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.

اجتماعيا: عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
اجتماعيا: تستمتع بوقتك على كل المستويات الشخصية والاجتماعية.

عائليا وعاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب مما يجعلك تشعر اليوم بالارتياح وسط الأهل والأحباب.. فلا تتردد في قبول دعوتهم لك.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تغير أسلوبك إذا أردت أن تغير ظروفك.

عائليا: القمر المكتمل معاكس ويحزنك سلوك أحد الأشخاص وقد تنفعك نصيحة قريب.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.

عائليا وعاطفيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عائليا واجتماعيا: الوضع الفلكي يحتم عليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.

ماليا: القمر المكتمل في منزل المال يطالبك اليوم بالعمل بجدية على حل المسائل المالية.. راجع موقفك المالي لتتضح الأمور ولا تغامر.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.

اجتماعيا ومهنيا: القمر المكتمل في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
اجتماعيا: تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة وعليك أن تهدأ.

صحيا: القمر المكتمل يسلط الضوء على التأمل والاهتمام بصحتك.. فلا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الأصدقاء.

عاطفيا: الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا: اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

عائليا ومهنيا: القمر المكتمل في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.

عائليا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم عليك أن تواجه ولا تهرب من المسئولية، وادرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

ماليا: القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي المال ويدفعانك للتفاوض بشأن ممتلكات أو بحث أمور مالية، فقط التزم بميزانية محددة ولا تغامر بمصاريف إضافية.

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