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فن

24 مليون جنيه إيرادات 122 في 11 أسبوعا

الخميس 21/مارس/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
سمر سعد
بلغت إيرادات فيلم "122" للفنان طارق لطفى، 24 مليونًا و137 ألفًا و976 جنيهًا فى أسبوعه الحادى عشر.

وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

الفيلم يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، محمد لطفى، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبى.


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