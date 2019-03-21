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تعليم

البحث العلمي تشارك في معرض الزهور الدولي.. اليوم

الخميس 21/مارس/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعالية Soilless Garden، بعرض زهور الربيع 2019، في حديقة الأورمان، حديقة الأورمان، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام.

وكانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري 4 مارس الماضي، والذي يعقد للعام السادس على التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر.

ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفيست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا، كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.

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