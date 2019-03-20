أحمد موسى: كل سنة وأم الشهيد بخير دائما

عرض الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائيه " صدي البلد "، تقريرا يبرز احتفال وزارة الداخلية بأمهات وزوجات شهداء الشرطة بمناسبة عيد الأم .



وعبر الأمهات عن سعادتهم بتنظيم ذلك التنظيم الحافل، تكريما لتضحية ابنائهم، مطمئن ابنائهم الشهداء ان كل شئ علي مايرام، معربين عن فخرهم الشديد لرحيل ابنائهم شهدائنا من أجل بقاء هذا الوطن.



وهنأ الإعلامي أحمد موسي أمهات الشهداء المصريين بقوله :" كل سنة وأمهات شهدائنا وابطالنا بخير دائما ".

