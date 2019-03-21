جريمة الإيموبيليا يحقق 640 ألف جنيه بعد أسبوعين عرضا

حقق فيلم "جريمة الإيموبيليا" 640 ألف جنيه و217 جنيها بعد عرضه أسبوعين.





تدور أحداث "جريمة الإيموبيليا" حول عدة جرائم قتل وقعت فى العمارة الشهيرة التى عاش بها عدد من نجوم الفن، أبرزهم ليلى مراد وأنور وجدى، وكان آخرهم المؤلف كمال حلمى الذى عانى من مشكلات وظروف عائلية تسببت فى إصابته بمرض نفسى وتطورت حالته بمقتل "سماح" التى تقوم بدورها ناهد السباعى فى شقته، ومحاولته لإخفاء الحادث؛ مما تسبب فى عدة جرائم متتالية.



