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فن

جريمة الإيموبيليا يحقق 640 ألف جنيه بعد أسبوعين عرضا

الخميس 21/مارس/2019 - 05:15 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "جريمة الإيموبيليا" 640 ألف جنيه و217 جنيها بعد عرضه أسبوعين.

تدور أحداث "جريمة الإيموبيليا" حول عدة جرائم قتل وقعت فى العمارة الشهيرة التى عاش بها عدد من نجوم الفن، أبرزهم ليلى مراد وأنور وجدى، وكان آخرهم المؤلف كمال حلمى الذى عانى من مشكلات وظروف عائلية تسببت فى إصابته بمرض نفسى وتطورت حالته بمقتل "سماح" التى تقوم بدورها ناهد السباعى فى شقته، ومحاولته لإخفاء الحادث؛ مما تسبب فى عدة جرائم متتالية.

الفيلم يشارك فيه بجانب ناهد السباعى كل من طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون، تأليف وإخراج خالد الحجر.

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